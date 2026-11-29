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費城76人 vs 休士頓火箭 賽前分析

11月29日 NBA完整賽程時間表（台灣時間）

台灣時間 (CST) 客隊 主隊 比賽場館 賽事階段 06:00 奧蘭多魔術 華盛頓巫師 第一資本體育館 (Capital One Arena) 例行賽 07:00 布魯克林籃網 夏洛特黃蜂 光譜中心 (Spectrum Center) 例行賽 09:00 奧克拉荷馬雷霆 密爾瓦基公鹿 Fiserv廣場 (Fiserv Forum) 例行賽 09:00 印第安納溜馬 芝加哥公牛 聯合中心 (United Center) 例行賽 09:30 費城76人 休士頓火箭 豐田中心 (Toyota Center) 例行賽

2026-27NBA例行賽可以去哪裡看？

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NBA例行賽持續熱戰，今（28）日有5場比賽進行，最讓球迷關注賽事為費城76人大戰休士頓火箭，詹姆斯（LeBron James）與杜蘭特（Kevin Durant）兩大傳奇巨星交手，成為熱議焦點。兩隊超過8人曾入選明星賽的明星大亂鬥，預計掀起激烈火花。《NOWNEWS今日新聞》為您整理NBA例行賽11月29日賽程預告和賽前分析。火箭禁區與體型碾壓：在恩比德（Joel Embiid）、布朗（Jaylen Brown）同時缺席後，76人鋒線與禁區高度嚴重不足。面對申京（Alperen Sengun）低位單打與高位策應，以及 杜蘭特無解錯位單打，76人無論派上巴洛（Dominick Barlow）還是波納（Adam Bona）都難以一對一限制，預計將被迫採取大量包夾，進而漏出外線空檔給史密斯（Jabari Smith Jr.）、梵維利特（Fred VanVleet）等人。馬克西（Tyrese Maxey）個人火力秀：沒有三巨頭分擔球權，馬克西本場比賽的出手次數勢必大幅攀升。他將正面迎戰梵維利特與火箭外圍大鎖湯普森（Amen Thompson）、伊森（Tari Eason）輪番消耗。若馬克西與西蒙斯（Anfernee Simons）無法在外線投出超高命中率，76人在半場陣地戰將很難跟上火箭的得分節奏。籃板與二次進攻差距：火箭本季團隊籃板與衝擊力極強（申京場均3.5個進攻籃板、湯普森2.8 個），而76人本季團隊籃板本就偏弱，在主力長人輪休下，保護防守籃板將是76人避免比賽早早進入垃圾時間的首要課題。