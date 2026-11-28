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中華職棒樂天桃猿總教練曾豪駒，於2024年率領中華隊在第3屆世界12強棒球賽奪下隊史首座冠軍，再次掀起台灣棒球熱潮。曾豪駒近期接受日媒《Full-Count》的專訪，分享中華隊奪冠後對台灣棒球環境帶來的正面影響，尤其是看到球員在場上更有自信、懂得思考如何成長；此外，他也解釋為何在WBC世界棒球經典賽後卸任主帥職務，目的是為了傳承，交棒給新生代優秀的教練群。中華隊在2024年稱霸世界12強賽，為台灣棒壇帶來極為深遠的影響。中職2025年賽季的場均進場人數，從過去的約7000人大幅成長至約1萬人，年度總進場人次更寫下聯盟史上首度突破300萬人的里程碑。隨著國家隊創下佳績，外界對中職的關注度也隨之水漲船高。前任中華隊總教練曾豪駒接受《Full-Count》專訪時，直言有深刻感受到，登上世界第一的經驗對選手心態帶來重大轉變，「我覺得選手對自己的場上表現更有自信了。此外，在眾多球迷的高度關注下累積一場場比賽經驗，大家也開始會去思考自己該如何成長，並各自摸索出屬於自己的努力方向。」中華隊達成奪冠壯舉引發國內熱烈迴響，外界對國家隊及選手個人的期待也大幅提高。帶著這份期待迎戰的，正是今年3月登場的經典賽，然而卻未能繳出理想成績，中華隊最終以2勝2敗止步預賽。回顧當時，曾豪駒坦言，來自周遭的龐大期待確實帶來不小壓力。儘管中華隊曾在12強賽冠軍戰擊敗過日本隊，但透過經典賽，讓曾豪駒再次見識到對手的強悍實力，「我當時就覺得日本真的是一支很強的球隊。在我們拿下12強冠軍之後，日本隊也重新調整了隊形編成，以更為堅強的陣容來迎戰WBC，這點確實讓我感受到非常大的壓力。」隨著經典賽在預賽階段遭到淘汰，曾豪駒也正式卸下中華隊總教練職務。他原本為自己設定的及格門檻是晉級8強，由於未能達成目標，便依循最初的想法決定請辭；而在這個決定背後，其實還蘊含著培育新生代教練的期許，「因為也有擊敗韓國隊，其實得到了不少球迷的正面肯定。不過，既然是自己訂下的標準，我就希望能貫徹到底，同時這也關乎人才的培育。」「國際賽每個人都是繃緊神經在應戰，我認為也應該把這樣的歷練機會交棒給其他優秀的教練群。」《Full-Count》指出，相較於日本隊採行國家隊專任總教練制度，曾豪駒當時則身兼樂天桃猿隊與國家隊主帥。在致力強化國家隊戰力的同時，還必須扛起母隊總教練的職責，他坦言要同時兼顧並不容易，但仍心懷感激，「能夠累積如此寶貴的經驗，我非常感謝球團的支持。」