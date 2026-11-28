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▲被問到支持的候選人如果沒有當選，心情是否會受影響？胡瓜（如圖）回答：「不會啊，就像金鐘獎落選也不會。」（圖／NOWNEWS攝影中心）

綜藝大哥胡瓜今（28）日下午2點與愛妻丁柔安合體現身投票。他受訪時笑說，投完票心情相當輕鬆，晚間也會守在電視機前關注開票結果，直呼：「我們是很關心政治的。」被問及若支持的候選人最終落選，心情是否會受影響？胡瓜豁達表示完全不會，更幽默自嘲「就像金鐘獎落選一樣」平常心看待；不過，他也向未來當選人喊話，期盼能改善住家周邊的違停亂象，無奈坦言：「我又不能去檢舉、不能當壞人，但幾乎每天車都停得滿滿，簡直像停車場一樣。」甚至數度差點發生車禍，因此希望新任首長上任後能徹底解決此問題。胡瓜今與老婆一起現身投票所，笑說投完票心情很輕鬆，話鋒一轉他表示：「我又不是候選人，我講這幹嘛？」沒想到路上熱情民眾還配合對著他喊「凍蒜」，場面相當逗趣。胡瓜透露待會帶老婆小約會、喝杯咖啡後，接著就會回家看開票，相當關心投票結果，直言：「我們是很關心政治的。」被問到支持的候選人如果沒有當選，心情是否會受影響？胡瓜回答：「不會啊，就像金鐘獎落選也不會。」另外，胡瓜也再次呼籲大家一定要出門投票，認為政治是屬於大家的事情，不能不關心，並預祝大家心中所想的人都能當選。向來關心政治議題的胡瓜，也向未來4年的首長喊話，期盼能徹底解決住家周邊的停車難題。談及家門口的違停亂象，他無奈直言：「我又不能去檢舉，我不能當壞人，公眾人物就是很難開口，但每次開車出來視線都被擋住、完全看不到。」儘管理解駕駛人可能是為了一時方便，但違停車輛已多次讓他險些發生車禍，胡瓜更感嘆，這個困擾長達10多年來始終無法改善。