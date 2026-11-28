隨著NBA盃小組賽於今（28）日正式落幕，NBA盃的八強淘汰賽名單與對戰組合也正式底定。今年賽制迎來重大變革，不僅四強賽首度改由高種子球隊主場迎戰，冠軍戰更不選過去三屆的拉斯維加斯，移師至充滿籃球歷史底蘊的「辛克爾球館（Hinkle Fieldhouse）」舉行。以下為您整理本屆淘汰賽的轉播、完整賽程、晉級名單與四大觀戰重點。
🌀本文重點摘要
🔥NBA盃8強名單與對戰組合
🔥2026年NBA盃轉播在哪看？
🔥2026年NBA盃有哪些新賽制？
🔥為何NBA盃冠軍戰地點變了？
🔥2026年NBA盃各輪次獎金一覽（正式合約球員）
🔥歷屆NBA盃冠軍回顧！湖人、公鹿、尼克曾捧起獎盃
NBA盃8強名單與對戰組合
本屆由東西區各3組的分組第一，加上東西區戰績最佳的外卡球隊，共8支勁旅晉級單敗淘汰賽。
2026年NBA盃轉播在哪看？
2026年NBA盃有哪些新賽制？
2026年NBA盃最重要的變化，在於淘汰賽階段的比賽場地。過去3屆賽事的準決賽及冠軍戰都在拉斯維加斯的T-Mobile Arena舉行，該場館也是NHL球隊維加斯金騎士隊的主場。
NBA決定從2026年開始調整賽事場地安排。準決賽將改在各區排名較高的球隊主場舉行，讓球隊能夠在熟悉的環境中出賽，也希望藉由主場球迷的支持，進一步提升NBA盃淘汰賽的競爭氣氛。
至於冠軍戰，則繼續採取中立場地制，但本屆不再前往拉斯維加斯，而是移師印第安納州印第安納波利斯的欣克爾球館。欣克爾球館是巴特勒大學鬥牛犬隊的主場，以悠久歷史聞名，場館容量約9100人，不到過去T-Mobile Arena的一半。
本屆賽事的主要調整可整理如下：
🔥準決賽場地：改由各區種子排名較高的球隊主場承辦。
🔥冠軍戰場地：移師印第安納波利斯欣克爾球館。
🔥小組賽與晉級制度：不變
🔥例行賽計算方式：除冠軍戰外，相關比賽均計入例行賽戰績與個人數據。
為何NBA盃冠軍戰地點變了？
本屆最終冠軍戰將於台灣時間12月12日凌晨2點，在印第安納波利斯巴特勒大學（Butler University）校內的「欣克爾球館（Hinkle Fieldhouse）」登場。
至於為何要選在這座球場？這座於1928年完工、目前可容納9100名觀眾的紅磚老球館，不僅是經典電影《火爆教頭草地兵（Hoosiers）》的原型地，傳奇球星「大O」羅伯森（Oscar Robertson）高中時期也曾在此寫下全黑人球隊奪州冠的歷史，更在1987年獲列美國國家歷史地標。
2026年NBA盃各輪次獎金一覽（正式合約球員）
歷屆NBA盃冠軍回顧！湖人、公鹿、尼克曾捧起獎盃
NBA盃自2023年創辦以來，已經產生3支冠軍球隊，分別是洛杉磯湖人隊、密爾瓦基公鹿隊及紐約尼克隊。
2023年NBA盃：湖人奪下首屆冠軍
NBA於2023年首次推出季中錦標賽，當時賽事名稱為「季中錦標賽」，最後由詹姆斯（LeBron James）領軍的湖人隊奪冠。湖人在冠軍戰面對印第安納溜馬隊，湖人靠著戴維斯（Anthony Davis）繳出41分、20籃板的驚人表現，以123：109擊敗對手，捧起首屆NBA盃冠軍。
2024年NBA盃：公鹿擊敗雷霆奪冠
2024年NBA盃由「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）領軍的密爾瓦基公鹿隊奪冠。在冠軍賽以97：81擊敗奧克拉荷馬雷霆隊，成功捧起獎盃。
2025年NBA盃：尼克擊敗馬刺奪冠
2025年NBA盃冠軍由紐約尼克隊拿下。值得一提的是，尼克在2025年NBA盃奪冠後，於2026年再度拿下NBA總冠軍，成為NBA歷史上首支在同一個賽季先後贏得NBA盃與NBA總冠軍的球隊，也讓NBA盃的競爭價值再添話題。
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🔥NBA盃8強名單與對戰組合
🔥2026年NBA盃轉播在哪看？
🔥2026年NBA盃有哪些新賽制？
🔥為何NBA盃冠軍戰地點變了？
🔥2026年NBA盃各輪次獎金一覽（正式合約球員）
🔥歷屆NBA盃冠軍回顧！湖人、公鹿、尼克曾捧起獎盃
本屆由東西區各3組的分組第一，加上東西區戰績最佳的外卡球隊，共8支勁旅晉級單敗淘汰賽。
|輪次
|日期與時間 (台灣時間)
|客隊 (種子)
|主隊 (種子)
|比賽場館
|東區八強
|12月5日 (六) 08:00
|費城76人 (#3)
|亞特蘭大老鷹 (#2)
|州立農業球館 (亞特蘭大)
|西區八強
|12月5日 (六) 10:30
|聖安東尼奧馬刺 (#4)
|達拉斯獨行俠 (#1)
|美國航空中心 (達拉斯)
|東區八強
|12月6日 (日) 08:30
|波士頓塞爾提克 (#4)
|底特律活塞 (#1)
|小凱薩體育館 (底特律)
|西區八強
|12月6日 (日) 11:00
|曼菲斯灰熊
|波特蘭拓荒者
|摩達中心 (波特蘭)
|準決賽
|12月9日 (三)
|待定
|高種子球隊主場
|高種子球隊主場
|冠軍戰
|12月12日 (六) 02:00
|西區冠軍
|東區冠軍
|辛克爾球館 (印第安納波利斯)
|轉播平台
|收看管道
|備註說明
|緯來體育台
|
有線電視72台
|提供NBA盃及相關賽事轉播。
|NBA League Pass
|
NBA App
|官方付費訂閱平台，可收看包含NBA盃在內的全場次完整賽事。
2026年NBA盃最重要的變化，在於淘汰賽階段的比賽場地。過去3屆賽事的準決賽及冠軍戰都在拉斯維加斯的T-Mobile Arena舉行，該場館也是NHL球隊維加斯金騎士隊的主場。
NBA決定從2026年開始調整賽事場地安排。準決賽將改在各區排名較高的球隊主場舉行，讓球隊能夠在熟悉的環境中出賽，也希望藉由主場球迷的支持，進一步提升NBA盃淘汰賽的競爭氣氛。
至於冠軍戰，則繼續採取中立場地制，但本屆不再前往拉斯維加斯，而是移師印第安納州印第安納波利斯的欣克爾球館。欣克爾球館是巴特勒大學鬥牛犬隊的主場，以悠久歷史聞名，場館容量約9100人，不到過去T-Mobile Arena的一半。
本屆賽事的主要調整可整理如下：
🔥準決賽場地：改由各區種子排名較高的球隊主場承辦。
🔥冠軍戰場地：移師印第安納波利斯欣克爾球館。
🔥小組賽與晉級制度：不變
🔥例行賽計算方式：除冠軍戰外，相關比賽均計入例行賽戰績與個人數據。
本屆最終冠軍戰將於台灣時間12月12日凌晨2點，在印第安納波利斯巴特勒大學（Butler University）校內的「欣克爾球館（Hinkle Fieldhouse）」登場。
至於為何要選在這座球場？這座於1928年完工、目前可容納9100名觀眾的紅磚老球館，不僅是經典電影《火爆教頭草地兵（Hoosiers）》的原型地，傳奇球星「大O」羅伯森（Oscar Robertson）高中時期也曾在此寫下全黑人球隊奪州冠的歷史，更在1987年獲列美國國家歷史地標。
2026年NBA盃各輪次獎金一覽（正式合約球員）
|晉級最終名次
|2026年每人獎金（美元）
|備註說明
|總冠軍
|60萬4985
|較去年（$53萬0933）增加約7.4萬美元
|亞軍（決賽落敗）
|$24萬1994
|—
|四強（準決賽落敗）
|$12萬0997
|—
|八強（首輪落敗）
|$6萬0499
|只要晉級淘汰賽即保底領取此金額
|小組賽淘汰
|$0
|其餘22支未晉級八強球隊無額外獎金
NBA盃自2023年創辦以來，已經產生3支冠軍球隊，分別是洛杉磯湖人隊、密爾瓦基公鹿隊及紐約尼克隊。
2023年NBA盃：湖人奪下首屆冠軍
NBA於2023年首次推出季中錦標賽，當時賽事名稱為「季中錦標賽」，最後由詹姆斯（LeBron James）領軍的湖人隊奪冠。湖人在冠軍戰面對印第安納溜馬隊，湖人靠著戴維斯（Anthony Davis）繳出41分、20籃板的驚人表現，以123：109擊敗對手，捧起首屆NBA盃冠軍。
2024年NBA盃：公鹿擊敗雷霆奪冠
2024年NBA盃由「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）領軍的密爾瓦基公鹿隊奪冠。在冠軍賽以97：81擊敗奧克拉荷馬雷霆隊，成功捧起獎盃。
2025年NBA盃：尼克擊敗馬刺奪冠
2025年NBA盃冠軍由紐約尼克隊拿下。值得一提的是，尼克在2025年NBA盃奪冠後，於2026年再度拿下NBA總冠軍，成為NBA歷史上首支在同一個賽季先後贏得NBA盃與NBA總冠軍的球隊，也讓NBA盃的競爭價值再添話題。