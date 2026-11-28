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🔥NBA盃8強名單與對戰組合

🔥2026年NBA盃轉播在哪看？

🔥2026年NBA盃有哪些新賽制？

🔥為何NBA盃冠軍戰地點變了？

🔥2026年NBA盃各輪次獎金一覽（正式合約球員）

🔥歷屆NBA盃冠軍回顧！湖人、公鹿、尼克曾捧起獎盃

▲備受矚目的NBA盃今（31）日正式點燃戰火。（圖／取自NBA官方X）

NBA盃8強名單與對戰組合

輪次 日期與時間 (台灣時間) 客隊 (種子) 主隊 (種子) 比賽場館 東區八強 12月5日 (六) 08:00 費城76人 (#3) 亞特蘭大老鷹 (#2) 州立農業球館 (亞特蘭大) 西區八強 12月5日 (六) 10:30 聖安東尼奧馬刺 (#4) 達拉斯獨行俠 (#1) 美國航空中心 (達拉斯) 東區八強 12月6日 (日) 08:30 波士頓塞爾提克 (#4) 底特律活塞 (#1) 小凱薩體育館 (底特律) 西區八強 12月6日 (日) 11:00 曼菲斯灰熊 波特蘭拓荒者 摩達中心 (波特蘭) 準決賽 12月9日 (三) 待定 高種子球隊主場 高種子球隊主場 冠軍戰 12月12日 (六) 02:00 西區冠軍 東區冠軍 辛克爾球館 (印第安納波利斯)

2026年NBA盃轉播在哪看？

轉播平台 收看管道 備註說明 緯來體育台 有線電視72台

緯來體育台官網

緯來電視網App / YouTube 提供NBA盃及相關賽事轉播。 NBA League Pass NBA App

NBA 官方網站串流 官方付費訂閱平台，可收看包含NBA盃在內的全場次完整賽事。

2026年NBA盃有哪些新賽制？

本屆賽事的主要調整可整理如下：



🔥準決賽場地：改由各區種子排名較高的球隊主場承辦。

🔥冠軍戰場地：移師印第安納波利斯欣克爾球館。

🔥小組賽與晉級制度：不變

🔥例行賽計算方式：除冠軍戰外，相關比賽均計入例行賽戰績與個人數據。

▲聖安東尼奧馬刺在主場完成最多落後20分的史詩級大逆轉，以99：96氣走洛杉磯湖人，奪下最後一張門票。（圖／取自NBA X）

為何NBA盃冠軍戰地點變了？

2026年NBA盃各輪次獎金一覽（正式合約球員）

晉級最終名次 2026年每人獎金（美元） 備註說明 總冠軍 60萬4985 較去年（$53萬0933）增加約7.4萬美元 亞軍（決賽落敗） $24萬1994 — 四強（準決賽落敗） $12萬0997 — 八強（首輪落敗） $6萬0499 只要晉級淘汰賽即保底領取此金額 小組賽淘汰 $0 其餘22支未晉級八強球隊無額外獎金

歷屆NBA盃冠軍回顧！湖人、公鹿、尼克曾捧起獎盃

2023年NBA盃：湖人奪下首屆冠軍

2024年NBA盃：公鹿擊敗雷霆奪冠

2025年NBA盃：尼克擊敗馬刺奪冠

隨著NBA盃小組賽於今（28）日正式落幕，NBA盃的八強淘汰賽名單與對戰組合也正式底定。今年賽制迎來重大變革，不僅四強賽首度改由高種子球隊主場迎戰，冠軍戰更不選過去三屆的拉斯維加斯，移師至充滿籃球歷史底蘊的「辛克爾球館（Hinkle Fieldhouse）」舉行。以下為您整理本屆淘汰賽的轉播、完整賽程、晉級名單與四大觀戰重點。本屆由東西區各3組的分組第一，加上東西區戰績最佳的外卡球隊，共8支勁旅晉級單敗淘汰賽。2026年NBA盃最重要的變化，在於淘汰賽階段的比賽場地。過去3屆賽事的準決賽及冠軍戰都在拉斯維加斯的T-Mobile Arena舉行，該場館也是NHL球隊維加斯金騎士隊的主場。NBA決定從2026年開始調整賽事場地安排。準決賽將改在各區排名較高的球隊主場舉行，讓球隊能夠在熟悉的環境中出賽，也希望藉由主場球迷的支持，進一步提升NBA盃淘汰賽的競爭氣氛。至於冠軍戰，則繼續採取中立場地制，但本屆不再前往拉斯維加斯，而是移師印第安納州印第安納波利斯的欣克爾球館。欣克爾球館是巴特勒大學鬥牛犬隊的主場，以悠久歷史聞名，場館容量約9100人，不到過去T-Mobile Arena的一半。本屆最終冠軍戰將於台灣時間12月12日凌晨2點，在印第安納波利斯巴特勒大學（Butler University）校內的「欣克爾球館（Hinkle Fieldhouse）」登場。至於為何要選在這座球場？這座於1928年完工、目前可容納9100名觀眾的紅磚老球館，不僅是經典電影《火爆教頭草地兵（Hoosiers）》的原型地，傳奇球星「大O」羅伯森（Oscar Robertson）高中時期也曾在此寫下全黑人球隊奪州冠的歷史，更在1987年獲列美國國家歷史地標。NBA盃自2023年創辦以來，已經產生3支冠軍球隊，分別是洛杉磯湖人隊、密爾瓦基公鹿隊及紐約尼克隊。NBA於2023年首次推出季中錦標賽，當時賽事名稱為「季中錦標賽」，最後由詹姆斯（LeBron James）領軍的湖人隊奪冠。湖人在冠軍戰面對印第安納溜馬隊，湖人靠著戴維斯（Anthony Davis）繳出41分、20籃板的驚人表現，以123：109擊敗對手，捧起首屆NBA盃冠軍。2024年NBA盃由「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）領軍的密爾瓦基公鹿隊奪冠。在冠軍賽以97：81擊敗奧克拉荷馬雷霆隊，成功捧起獎盃。2025年NBA盃冠軍由紐約尼克隊拿下。值得一提的是，尼克在2025年NBA盃奪冠後，於2026年再度拿下NBA總冠軍，成為NBA歷史上首支在同一個賽季先後贏得NBA盃與NBA總冠軍的球隊，也讓NBA盃的競爭價值再添話題。