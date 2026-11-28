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台北市長蔣萬安連任成功，目標得票數已超過67萬票，對手沈伯洋則是57萬票，領先10萬票，蔣萬安晚間8點10分抵達競選總部，大批民眾蜂擁向前握手，有人送上太陽花，更有人高喊「市長選總統」，蔣萬安則微笑向沿路支持者表示「謝謝大家」，並在晚間8時20分左右正式上台宣布當選。親愛的台北市民、所有親愛的支持萬安的朋友、現場各位媒體先進，還有一路陪伴萬安的競選團隊夥伴，大家晚安！大家好！今晚，經過漫長而激烈的民主洗禮，我們一起守到了最後一刻。謝謝大家。稍早，我可敬的對手沈伯洋委員打電話給我，表達了恭賀之意。在這裡，我也要向沈伯洋委員，還有他的競選團隊表達誠摯的敬意。因為在這場選舉過程，沈委員和他的支持者展現出來的熱情、理念，對台北的關心，讓這場選戰非常具有張力以及討論度。謝謝沈委員以及他的支持者，我們一起完成了一場民主盛宴。謝謝。同時，我要感謝那些沒有投票給我的市民朋友，因為我知道在選舉的過程，每一張選票都代表市民朋友最真實的聲音。你們的選擇非常有意義，因為每一張反對票、每一份猶豫，都是對萬安和我的團隊最直接的鞭策和督促。所以，我聽到了你們的聲音，也感受到你們沉甸甸的提醒。萬安和團隊會以最謙卑的心深自檢討。未來四年，我和團隊一定會加倍努力，一定會做得更好、更細膩，爭取大家的認同。當然，我也要感謝一路走來陪伴著我、一路堅持到底，支持萬安所有的好朋友，謝謝你們！在大雨中、頂著寒風，或在街頭巷尾幫我吶喊、幫我加油、幫我拉票，甚至在開票最關鍵的時候，你們一樣緊握著雙手，沒有離開。謝謝你們！我在這邊，我也要特別感謝我們的媽媽市長，盧秀燕市長，秀燕姐在萬安最關鍵的時候，義不容辭接下萬安競選總部主任委員這個重擔，她用豐富的經驗、最溫暖的力量，帶領著團隊穩定軍心、凝聚士氣。這場勝利的果實之所以甜美，因為得來確實不易，也謝謝秀燕姐領導的競選團隊，還有我們台北市五位立法委員，贏得這場艱困的選戰，謝謝！接下來，我當然要謝謝我們民眾黨的夥伴，柯文哲市長、黃國昌主席，以及民眾黨所有的戰友。謝謝你們在萬安最需要的時候，你們拔刀相助，這份情意、這份信任，萬安銘記在心。未來不管在市政上或在議會上，我們都會基於共同的理念繼續向前，好不好？謝謝，偉大的台北市民用神聖的選票，對於市府團隊這四年來施政的肯定，同時也確定了理性、務實、中道這條路線的價值。當然也告訴我們，在台北市沉默的大眾渴望的是安居樂業、務實解決問題，而不是政治的紛擾與喧囂，對不對？在這邊，我也要由衷地感謝堅守崗位的每一位選務人員、我們警察同仁、志工夥伴，以及我們每一位台北市政府公務同仁。謝謝你們辛勞的付出，才讓台北成為安居樂業、偉大的城市，也讓今天我們各項的選務能夠平和順利地完成。謝謝大家，謝謝你們！今晚選舉已經結束，但在明天太陽升起的時候，台北只有一個共同的目標，就是繼續大步地向前，對不對。這段期間，我的對手和他的團隊提出的寶貴建議，萬安也會好好地來研究、認真思考。只要是對台北市好、對市民有利的，我們都會願意來全力落實，海納百川，好不好？講到海納百川，在這裡我要特別恭喜大家最熟悉、最喜愛，也是萬安最親密、最堅實的戰友，川伯，李四川！恭喜川伯高票當選！過去我和川伯在台北市並肩作戰，未來台北、新北，我們不只是鄰居，我們更是命運共同體。未來我和川伯會繼續攜手向前，為所有的市民創造更大的福祉，好不好？各位好朋友，勝選不是終點，而是更大責任的開始，所以萬安和團隊，我們會加倍努力、繼續拚，絕對不負所有市民的託付，好不好？謝謝大家！明天開始，我們市府團隊會繼續上工、繼續打拚。當然最後，請給我幾秒，讓我感謝（擁抱太太）......謝謝我的太太舫亘，也謝謝你們這麼喜愛他、這麼疼惜他，謝謝我最愛的人，石舫亘，謝謝，謝謝大家！蔣萬安約莫在晚間7時30分前後接到沈伯洋的電話，沈在電話中表示稍後將宣布敗選，並表示這陣子有些不錯的市政建議會分享，蔣也說，有好的建議會再來討論採用。2026地方大選今（28）日登場，投票在下午4時截止。在台北市部分，現任市長台北市長蔣萬安對上民進黨台北市長候選人沈伯洋，最終投票率約6成8左右。一開票蔣萬安就一路領先沈伯洋，差距從2萬票一路擴大到10萬票。蔣萬安上午投票前受訪說，今天沒有特別準備什麼幸運小物，就是帶一個愉快的心情投票，早上出門前太太跟小朋友都給他一個大大的擁抱，並跟他說加油。對於今日結果有沒有信心，他說，「今天天氣很好，也出太陽，所以也呼籲大家可以提前出門投票，來行使自己的公民權利。」