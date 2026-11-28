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「最美麗主持人」白嘉莉2020年返台定居後，長住台北君悅酒店至今超過6年，不過她始終沒有將戶籍遷到台北。九合一選舉今（28）日登場，白嘉莉上午9時特別從飯店出發，趕回戶籍所在地台中投票，沿途遇上塞車，讓她一度緊張可能錯過時間，所幸最終在下午2時30分前順利投下選票。白嘉莉表示，從台北南下途中車流量相當大，不只北往南塞車，南往北同樣湧現車潮，讓她感受到許多民眾都把握時間履行公民義務。由於途中延誤，她不僅擔心錯過投票時間，也怕讓事先約好接送的人久候，所幸最後只比預定時間晚了約1小時抵達。完成投票後，白嘉莉在現場遇到不少熱情打招呼的台中鄉親，也看見媒體早早守候，讓她感動表示：「真的很感動，很謝謝大家。」她也形容這趟返鄉投票的心情是「此心安處是吾鄉」，認為自己既盡了國民應盡的義務，也享有自由國度賦予人民的權利，感到相當幸福。白嘉莉雖然已在台北生活6年，卻仍將戶籍留在成長地台中。她日前受訪時透露，父親過去住在台中，因此戶籍一直留在當地；至於是否考慮遷到台北，她笑說目前尚未在台北置產，「如果買了房子再說」，成為她遲遲沒有遷戶籍的主要原因。白嘉莉過去曾表示，自己一個人生活，住飯店不僅有完善服務，也方便與朋友見面，不必另外請人打理房屋，因此暫時沒有置產計畫。即使每逢選舉必須特別南下，她仍願意排開行程回台中投票。白嘉莉此次返鄉也特地準備2027年年曆，打算送給台中的好友與鄉親，祝福大家新的一年擁有無限希望、夢想成真。對她而言，這趟路程不只是回鄉投票，也是再度與熟悉故鄉及老朋友相聚的珍貴時刻。