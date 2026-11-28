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2026九合一選舉今（28日）進行投開票，法新社關注此次台灣選戰中一股特別的現象，台灣選民正以前所未有的熱情展現他們的政治立場；在選戰過程中，民眾紛紛在自己身上、店面甚至寵物身上繫上飄帶，藉此表達對心儀候選人的熱烈支持。根據法新社報導，隨著選戰進入最後倒數，基層造勢活動愈演愈烈，雖然發放競選小物向來是台灣選舉的傳統特色，但今年選民將這股風潮推向了全新高度。在選情預期將一路膠著到最後一刻的台北市長選戰中，市民紛紛親自設計、製作並分享飄帶，為自己支持的候選人宣傳。這類飄帶通常寬達數公分、長度超過半公尺，在民進黨候選人沈伯洋的支持者間極受歡迎。沈伯洋正力拚成為近30年來首位民進黨籍台北市長；相較於資歷較深、尋求連任的國民黨籍現任市長蔣萬安，他原本被視為這場選戰中的黑馬。然而，沈伯洋憑藉在社群媒體與造勢場合的靈活表現，在全台灣掀起了一股結合其名字諧音、被稱為「洋流」（Ocean Current）的支持熱潮。年約60多歲的咖啡店老闆楊先生（Jason Yang）表示，由於索取不到官方飄帶，他決定自行印製飄帶，「我總共大概印了1,000條左右」；楊老闆說道。他印製了多種不同款式，並將飄帶擺放在店門口的桌子上供民眾自由索取。楊老闆的咖啡店已成為眾多非官方發放據點之一，讓沈伯洋的支持者能免費分享各自設計的飄帶，同時收集其他人的作品。「大家會把東西放在我這裡，讓我代為發放，這些全都是手工製作，不是印刷廠大量生產的，有些是民眾自己設計的圖案，有些印有沈伯洋的插畫，還有一些則是『洋流』標誌或動物圖樣，每一款都非常可愛。」國立台灣大學新聞研究所政治傳播學者王泰俐指出，這是她首次觀察到支持者透過飄帶來表達「對特定候選人的認同」。王泰俐表示：「這對於幫助沈伯洋建立知名度與公眾形象，起到了至關重要的作用」；她補充說，民眾把飄帶綁在頭髮上、包包上，甚至繫在寵物身上，「這是我們在過去選舉中從未見過的現象。」相較之下，王泰俐認為蔣萬安「並不需要特別費力建立知名度，因為他原本就已經家喻戶曉」。在台北的一處傳統市場裡，46歲的豆腐攤商范小姐（Yinny Fan）在攤位上展示了蔣萬安的飄帶，「我們可以用這個來綁袋子，或是綁頭髮，它看起來既特別又漂亮，顏色也很好看，讓人一眼就能認出是哪個政黨的。」報導提到一名41歲的張小姐（Lily Chang），她透露收集飄帶已經成為她在社區裡結識其他沈伯洋支持者，並彼此交流哪裡還能拿到更多飄帶的方式。「這場選舉感覺有點像一場嘉年華，真的很有趣」。支持者也發想出其他創意方式來展現政治傾向，例如在背包上別徽章或掛鑰匙圈。週四在台北的一家印刷店外，民眾大排長龍等了好幾個小時，只為了在T恤和托特包上印製沈伯洋的競選標語。最初設計「洋流」海報、後獲沈伯洋競選團隊採用的設計師許家綸表示，人們需要一個象徵物，藉此認出彼此並了解對方的立場。不過他也坦言，擔心民眾對競選周邊商品的關注度超過了政見本身。期盼未來某天，民眾不再需要去區分彼此的政治傾向是否相同，而是能夠好好地進行理性討論就夠了。