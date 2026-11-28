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解析一：承認當年互相利用 如今認為自己只是蔡英文的宣傳工具

解析二：不滿去中國後被切割、遭貼背叛標籤！高流量貼文等不到蔡英文回應

解析三：蔡英文談心還看大字報！鍾明軒質疑太刻意、批生活與民間脫節

解析四：覺得當年被洗腦 質疑「抗中保台」只是保權力的口號

解析五：最後嗆聲「別再把選民當白癡」 即使被政治清算也要繼續發聲