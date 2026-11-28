網紅鍾明軒11月13日發長文向前總統蔡英文喊話，回顧自己從2019年與蔡英文合拍影片、享受政治紅利，到後來赴中國旅行遭貼上「背叛民進黨」、「不再是綠色夥伴」標籤的心路歷程，文章在3個社群平台累積近17萬次按讚、近600萬次瀏覽，卻遲遲等不到蔡英文及幕僚團隊的回應。所以鍾明軒昨（27）日晚間發表千字文批評民進黨，重新審視7年前與蔡英文拍片的經過，認為當時的自己可能只是被用來展現蔡英文親民形象的工具人，接著以蔡英文在沈伯洋「市民之夜」看大字報說心裡話為例，質疑政治人物是否真的願意傾聽民意，甚至直言自己當年也是被洗腦的年輕人之一，認為民進黨的「抗中保台」只是鞏固權力的口號，最後更嗆聲「不要一直把選民當白癡」。究竟鍾明軒這篇長文想表達什麼？以下整理5大重點。
解析一：承認當年互相利用 如今認為自己只是蔡英文的宣傳工具
他承認2019年跟蔡英文拍片，確實讓自己賺到很多流量，但回頭看，他覺得當時蔡英文正在跟賴清德拚初選，幕僚只是看中他「年輕、同志、愛罵韓國瑜跟中共」的形象，找他當道具來展現蔡英文很親民、有氣度。
解析二：不滿去中國後被切割、遭貼背叛標籤！高流量貼文等不到蔡英文回應
後來他去中國旅遊，就被說背叛民進黨、不是「綠色夥伴」，讓他感受到被原本陣營排擠的痛苦。而且他前陣子（11月13日）發了一篇將近600萬瀏覽的文章，蔡英文團隊卻完全沒回應，讓他覺得連他這種有流量的人都沒人理，一般老百姓的聲音更不可能被聽見。不過他也覺得，既然被踢出「綠色夥伴」了，現在反而更自由，想講什麼就講什麼。
解析三：蔡英文談心還看大字報！鍾明軒質疑太刻意、批生活與民間脫節
他以蔡英文出席沈伯洋「市民之夜」為例，指出製作單位安排她戴上耳機向沈伯洋說心裡話，但她過程中仍不時看著旁邊的大字報，讓他難以感受到真誠，質疑究竟是在說心裡話，還是完成事先安排好的橋段。他也批評蔡英文平時生活受到妥善照顧，去哪裡、見什麼人、聽什麼話都有人安排，連表達情緒都像事先準備好，質疑她是否還有機會聽見未經整理、來自民間的真實聲音，更直言光有高學歷、讀過許多書，並不代表真正理解一般人的生活困境。
解析四：覺得當年被洗腦 質疑「抗中保台」只是保權力的口號
他回憶當年私下跟蔡英文抱怨中國時，蔡英文回他「中國這樣反而增加台灣的國際知名度」，他現在回想起來，覺得自己當年被洗腦了，認為民進黨喊「抗中保台」只是拿來操弄選民情緒、讓自己繼續執政的工具。
解析五：最後嗆聲「別再把選民當白癡」 即使被政治清算也要繼續發聲
鍾明軒在文末向民進黨喊話，直言現在已經是2026年，不要以為帶一下風向、講幾句感人的話，再配上一段音樂，就能讓選民感動落淚、繼續支持他們。他認為，民進黨若想繼續執政，就應該換個方式感動選民，而不是真正的民意還沒聽進去，就急著營造感人的畫面。他也表態，身為公民會持續關注政治人物的一舉一動，不再因為害怕而選擇沉默，最後寫下：「就算有一天被政治清算，但我的思想永遠會是自由的。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
他承認2019年跟蔡英文拍片，確實讓自己賺到很多流量，但回頭看，他覺得當時蔡英文正在跟賴清德拚初選，幕僚只是看中他「年輕、同志、愛罵韓國瑜跟中共」的形象，找他當道具來展現蔡英文很親民、有氣度。
解析二：不滿去中國後被切割、遭貼背叛標籤！高流量貼文等不到蔡英文回應
後來他去中國旅遊，就被說背叛民進黨、不是「綠色夥伴」，讓他感受到被原本陣營排擠的痛苦。而且他前陣子（11月13日）發了一篇將近600萬瀏覽的文章，蔡英文團隊卻完全沒回應，讓他覺得連他這種有流量的人都沒人理，一般老百姓的聲音更不可能被聽見。不過他也覺得，既然被踢出「綠色夥伴」了，現在反而更自由，想講什麼就講什麼。
解析三：蔡英文談心還看大字報！鍾明軒質疑太刻意、批生活與民間脫節
他以蔡英文出席沈伯洋「市民之夜」為例，指出製作單位安排她戴上耳機向沈伯洋說心裡話，但她過程中仍不時看著旁邊的大字報，讓他難以感受到真誠，質疑究竟是在說心裡話，還是完成事先安排好的橋段。他也批評蔡英文平時生活受到妥善照顧，去哪裡、見什麼人、聽什麼話都有人安排，連表達情緒都像事先準備好，質疑她是否還有機會聽見未經整理、來自民間的真實聲音，更直言光有高學歷、讀過許多書，並不代表真正理解一般人的生活困境。
解析四：覺得當年被洗腦 質疑「抗中保台」只是保權力的口號
他回憶當年私下跟蔡英文抱怨中國時，蔡英文回他「中國這樣反而增加台灣的國際知名度」，他現在回想起來，覺得自己當年被洗腦了，認為民進黨喊「抗中保台」只是拿來操弄選民情緒、讓自己繼續執政的工具。
解析五：最後嗆聲「別再把選民當白癡」 即使被政治清算也要繼續發聲
鍾明軒在文末向民進黨喊話，直言現在已經是2026年，不要以為帶一下風向、講幾句感人的話，再配上一段音樂，就能讓選民感動落淚、繼續支持他們。他認為，民進黨若想繼續執政，就應該換個方式感動選民，而不是真正的民意還沒聽進去，就急著營造感人的畫面。他也表態，身為公民會持續關注政治人物的一舉一動，不再因為害怕而選擇沉默，最後寫下：「就算有一天被政治清算，但我的思想永遠會是自由的。」