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台北市長蔣萬安連任成功，目標得票數已超過74萬票，對手沈伯洋則是62萬票，領先12萬票，蔣萬安晚間8時20分許在競選總部宣布當選，致詞時感謝對手沈伯洋，但最後爆哭感謝妻子石舫亘，並且深深擁抱妻子。蔣萬安說，經過漫長的民主洗禮，守到最後一刻，謝謝大家。稍早可敬的對手沈伯洋致電表達恭賀致意，他也要跟沈伯洋表達誠摯的敬意，因為過程中展現的熱情、理念和關心，非常具有張力跟討論度，謝謝沈伯洋跟他的支持者，一起完成民主盛宴。蔣萬安說，他要感謝沒投給他的朋友，每一張投票都代表市民最真實的聲音，選擇非常有意義，因為每一張反對票、猶豫都是對他團隊最直接的鞭策，所以他聽到了大家的聲音，感受到沉甸甸的提醒，會以最謙卑的心檢討，未來4年會加倍努力、更細膩爭取大家認同。蔣萬安表示，他也要感謝一路走來陪伴著他，一路堅持到底支持的好朋友，謝謝你們在大雨中或街頭巷尾，幫他吶喊加油、拉票，甚至開票的時候緊握雙手沒有離開，謝謝你們。他也要感謝盧秀燕，在他最關鍵的時候接下競總主委的重擔，用豐富的經驗、溫暖的力量帶著團隊穩定軍心，這場勝利果實之所以甜美，因為得來不易，謝謝盧秀燕領導的團隊跟北市5立委贏得艱困選戰。蔣萬安進ㄧ步表示，他要謝謝民眾黨夥伴、柯文哲、黃國昌，謝謝你們在最需要的時候拔刀相助，這份情義、信任銘記在心，未來在市政上會繼續向前。蔣萬安說，偉大的台北市民，用神聖的選票對市府團隊4年肯定，也確定理性、務實、中道的價值，但也告訴沉默的大眾渴望安居樂業、務實解決問題，而不是政治紛擾跟喧囂，他也要感謝每一位選務人員、警察同仁、志工夥伴和每一位市府公務員，謝謝辛勞付出，讓台北成為偉大城市。「明天台北只有一個共同的目標，就是繼續大步向前，這段期間對手跟團隊提出的寶貴建議，他也會好好研究、認真思考，只要對台北市好都會願意全力落實」。蔣萬安話鋒一轉直言，他也要恭喜大家最喜歡的戰友李四川，恭喜他高票當選，過去他跟川伯並肩作戰，未來雙北不只是鄰居，更是命運共同體，未來會繼續攜手向前，為市民創造更大的福祉。蔣萬安表示，勝選不是重點，而是更大責任的開始，蔣萬安團隊會加倍努力、絕對不負市民託付，謝謝大家，明天開始市府團隊會繼續上工、打拚，最後，請給我幾秒，讓我感謝，隨後落淚跟妻子石舫亘擁抱。蔣萬安爆哭說，謝謝太太跟大家喜愛他，謝謝最愛的人石舫亘。