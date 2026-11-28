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九合一選舉及廢核公投今（28日）舉行投開票，綜藝天王吳宗憲上午前往台北市內湖投票所完成投票。談到近期藝人表態政治立場引發的討論，他主動提起前立委邱毅曾以「一向滑溜」形容自己，坦言看到後相當不舒服，更翻出當年曾南下替對方站台的往事，忍不住直呼：「我還到過高雄去幫你站台咧！你說我滑溜！」音樂人羅大佑日前公開談論政治與生育議題，引發外界正反討論，吳宗憲先前也曾表示，佩服對方勇於說出心中想法。不過，邱毅發文聲援羅大佑時，順帶形容吳宗憲「一向滑溜」，疑似暗指他在政治議題上的態度較為保留。吳宗憲此次受訪直接表達不滿：「邱毅那一天講我，我就有點不爽。」他反問「滑溜」究竟是稱讚還是批評，也認為政治人物與藝人的職責本來就不相同，直言：「你是政治人物啊，你要吃這口飯，你自己去衝殺吧！」吳宗憲更提到，自己過去曾特地前往高雄替邱毅站台，沒想到多年後卻被對方如此形容，難掩無奈。他強調，自己投身演藝圈超過40年，一路走來的立場與為人都經得起檢驗，「誰是正港的，我就是啊！」至於是否完全認同羅大佑的發言，吳宗憲表示，對方後來部分言論「變得有點偏激」，希望社會不要因政治立場不同而持續對立。他認為，每個人心中本來就有左右、黑白與是非，但不代表一定得透過激烈表態證明自己，並再次強調：「和平沒有輸家，戰爭沒有贏家。」吳宗憲透露，晚間已和幾名商界友人相約聚餐，屆時將一同關注開票結果。被問到支持的候選人若未能勝出，心情是否會受到影響，他豁達表示不會，無論最終由誰當選，都會尊重選民的決定，並引用「選賢與能，講信修睦」，盼真正有能力的人為民服務。話鋒一轉，吳宗憲也公開稱讚近日談論政治議題的沈玉琳，笑稱對方一路聽著自己的話、慢慢吸收，如今已能把想法表達得相當完整，「也還算是講得出一點人模人樣，非常好！」他也肯定沈玉琳面對部分較尖銳的話題時，懂得巧妙避開。吳宗憲表示，藝人的本業仍是帶給觀眾歡樂，面對公共議題可以有自己的想法，卻不必因此互相攻擊。他期盼選舉結束後，社會能放下對立、回歸日常，讓不同立場的人仍能彼此尊重。