於第四節因不滿裁判未響哨，竟直接朝曾是NBA首輪第8順位、有「小艾佛森」之稱的後衛迪林漢姆（Rob Dillingham）臉部揮拳，導致後者當場躺地，引發雙方肢體衝突

我是廣告 請繼續往下閱讀

奧克帕拉被怒推 隨後失控揮拳

巫師球團拒絕發表評論 奧克帕拉、迪林漢姆面臨禁賽處分

挨揍的迪林漢姆名氣大 曾被稱作「小艾佛森」

NBA發展聯盟G League今（28）日上演火爆衝突場面，華盛頓巫師雙向合約新秀中鋒奧克帕拉（Felix Okpara），在代表所屬發展聯盟球隊首都Go-Go出戰威斯特徹斯特尼克比賽中，，最終兩人都遭到驅逐出場，巫師預計向揮拳的奧克帕拉處以隊內禁賽處分。這起衝突發生在第四節還剩下約8分鐘時，當時尼克隊已取得雙位數領先優勢。迪林漢姆運球跑過半場後，伸手推奧克帕拉胸口一下，奧克帕拉隨即轉頭向裁判示意對方進攻犯規。然而在未獲得裁判響哨吹判的情況下，22歲的奧克帕拉情緒失控，直接朝21歲的迪林漢姆臉部側面揮出一記重拳，導致他當場倒地。遭揮拳擊倒的迪林漢姆迅速起身，氣憤地追向不斷往後退的奧克帕拉，雙方一路從場內追逐至場邊。所幸兩隊球員、裁判以及場邊工作人員第一時間衝上前將兩人隔開，才未讓衝突進一步擴大。裁判在檢視畫面後，決定將兩人都驅逐出場。本場比賽迪林漢姆手感欠佳，全場9投僅2中拿下10分，但威斯特徹斯特尼克仍靠著團隊火力，終場以125：104輕取首都Go-Go。針對旗下球員在場上動手揮拳，巫師球團表示已知悉此事，但目前暫時拒絕發表評論；外界普遍預期，發展聯盟官方在檢視報告後，極可能對動手揮拳的奧克帕拉追加禁賽處分，迪林漢姆也可能面臨聯盟相關懲處。現年22歲的奧克帕拉出身田納西大學，是2026年NBA選秀會次輪新秀，本季以雙向合約加盟巫師後多數時間在發展聯盟磨練。至於21歲的迪林漢姆名氣更大，出身名校肯塔基大學，曾在2024年選秀會首輪第8順位獲明尼蘇達灰狼青睞，有「小艾佛森」之稱，不過今年2月被交易至公牛後，9月底又在希爾德（Buddy Hield）交易案被送往黃蜂並隨即遭釋出；他於11月中旬加入尼克體系尋求重返NBA，本戰前在發展聯盟繳出場均21分亮眼表現，未料卻捲入揮拳風波。