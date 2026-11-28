九合一大選今（28）日下午4時結束，不少民眾都是特地回到戶籍地返鄉投票，明（29）天周日和投票日一樣是好天氣，主題樂園趁機祭出限時優惠，六福村宣布台北、新北、桃園、新竹人明（29）日皆能用499元入園；鄰近的小人國也有投票好康，身分證開頭為「H、J、O」字首的民眾，用299元就能爽玩一整天。
投完票周日好天氣出遊！六福村雙北、桃竹人門票499元
中央氣象署指出，周六投票日、周日都是涼爽舒適的好天氣，特地返鄉投票的民眾，快把握周日出遊，六福村祭出選舉投票優惠，雙北桃竹鄉親入園只要499元。
📍六福村選舉投票優惠資訊：
◾活動日期：2026年11月28日、11月29日
◾優惠票價：每人499元（原價1400元）
◾適用資格：身分證字號開頭為A、Y（台北市）、F（新北市）、H（桃園市）、J（新竹縣）、O（新竹市），或戶籍地屬雙北桃竹地區者。
❗限現場購票，須出示身分證、戶口名簿或其他可證明戶籍地之有效證件供查驗；不適用中型巴士以上團體，不得與其他優惠併用。
🎄 SNOOPY耶誕祭演出時間（假日場次）
10:30、15:00｜耶誕老公公見面會（中央魔術廣場）
14:00｜日間遊行《從夢幻到璀璨》（美國大西部主街道）
17:30｜幸福歡送《耶誕歡樂時刻》（美國大西部主街道）
小人國更殺！桃園、新竹人門票299元玩整天
鄰近的小人國更優惠，桃園、新竹市民用299元就能入園開心玩一整天！小人國表示，身分證字首為「H、J、O」的民眾（桃園、新竹），在11月28日、29日兩天，原價1050元、現場購票299元。
📍小人國選舉投票優惠資訊：
◾活動日期：2026年11月28日、11月29日
◾優惠票價：每人299元（原價1050元）
◾適用資格：身分證字號開頭為H（桃園市）、J（新竹縣）、O（新竹市），以證號第一碼英文字母認定，不以戶籍地址代替。
📍小人國11月限定優惠資訊：
◾活動日期：2026年11月2日至11月30日，不分平假日
◾優惠票價：499元（原價1050元）
◾適用資格：「民國出生年月日＋身分證字號」合併計算，只要數字「1」合計至少出現2個，就符合條件，不限順序、不須連續，超過2個也算。
❗小人國優惠皆限現場購票，須於購票前出示本人有效身分證件正本（身分證、健保卡或居留證）查驗。
❗外籍人士適用，依居留證統一證號核驗，出生日期換算為民國年計算。
❗不得與壽星及其他優惠併用。
資料來源：小人國
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中央氣象署指出，周六投票日、周日都是涼爽舒適的好天氣，特地返鄉投票的民眾，快把握周日出遊，六福村祭出選舉投票優惠，雙北桃竹鄉親入園只要499元。
📍六福村選舉投票優惠資訊：
◾活動日期：2026年11月28日、11月29日
◾優惠票價：每人499元（原價1400元）
◾適用資格：身分證字號開頭為A、Y（台北市）、F（新北市）、H（桃園市）、J（新竹縣）、O（新竹市），或戶籍地屬雙北桃竹地區者。
❗限現場購票，須出示身分證、戶口名簿或其他可證明戶籍地之有效證件供查驗；不適用中型巴士以上團體，不得與其他優惠併用。
🎄 SNOOPY耶誕祭演出時間（假日場次）
10:30、15:00｜耶誕老公公見面會（中央魔術廣場）
14:00｜日間遊行《從夢幻到璀璨》（美國大西部主街道）
17:30｜幸福歡送《耶誕歡樂時刻》（美國大西部主街道）
鄰近的小人國更優惠，桃園、新竹市民用299元就能入園開心玩一整天！小人國表示，身分證字首為「H、J、O」的民眾（桃園、新竹），在11月28日、29日兩天，原價1050元、現場購票299元。
📍小人國選舉投票優惠資訊：
◾活動日期：2026年11月28日、11月29日
◾優惠票價：每人299元（原價1050元）
◾適用資格：身分證字號開頭為H（桃園市）、J（新竹縣）、O（新竹市），以證號第一碼英文字母認定，不以戶籍地址代替。
📍小人國11月限定優惠資訊：
◾活動日期：2026年11月2日至11月30日，不分平假日
◾優惠票價：499元（原價1050元）
◾適用資格：「民國出生年月日＋身分證字號」合併計算，只要數字「1」合計至少出現2個，就符合條件，不限順序、不須連續，超過2個也算。
❗小人國優惠皆限現場購票，須於購票前出示本人有效身分證件正本（身分證、健保卡或居留證）查驗。
❗外籍人士適用，依居留證統一證號核驗，出生日期換算為民國年計算。
❗不得與壽星及其他優惠併用。