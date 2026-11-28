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九合一大選今（28）日舉辦，然而網紅鍾明軒卻在凌晨4點發文，談到過去跟蔡英文拍片經歷，以及自己對當局的不滿，被民眾質疑違反《選罷法》檢舉，情節屬實最重將被開罰100萬元。稍早他在Threads發文回應，表示自己沒有要操控選情的意思，但若真的收到罰單，「我就要去瑞士，因為這個國家我還沒去過。」鍾明軒稍早針對自己凌晨發文聊蔡英文被檢舉一事，不滿地找出過往案例，「2024年，陳彥吉發文，中選會決議不罰；2024年，馬晟恩發文，最後中選會也決議不罰；2025年，聯合報在罷免投票日批評民進黨的反共操作及大罷免動員，遭檢舉後，選委會決議不罰。」鍾明軒認為這不代表沒事，但過往許多人行為都比自己誇張，也沒有被罰錢，「是否違法，就交給主管機關依法認定。」但如果真的發文聊蔡英文被罰錢的話，鍾明軒也已經做好對策，「如果這次真的又被政府開罰，我就要去瑞士，因為這個國家我還沒去過，有人去過瑞士嗎？如果有請推薦一些隱藏景點，我要先收藏。」鍾明軒認為自己發的文並沒有要求網友一定要投給誰，也沒有要求大家要投給誰，但如果真的不幸被開罰，就會當成累計自己的人生成就，貼文曝光後吸引許多網友留言，「明明是常識，你硬要去踩」、「為什麼你不要在12點前發，你偏要12點後發」；不過也有人認為鍾明軒行為沒問題，若是真的被開罰了願意幫忙繳罰金。