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▲鍾明軒（右）2019年和時任總統的蔡英文同框拍影片。（圖／鍾明軒IG＠big_star_ken）

網紅鍾明軒今（28）日九合一大選投票日發文，回顧2019年和蔡英文拍影片經歷，也分享近年政治立場轉變遭到外界批評的心境，並對本屆選舉及政治人物與選民的互動提出個人評論，遭民眾檢舉涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》，回顧鍾明軒11月中就曾經發長文直言，針對蔡英文現在的發言「已經很難像近七年前一樣，看到最後一句就感動收工」，當時千字諫言文吸引破8萬人按讚。鍾明軒11月13日在粉專發文，提及蔡英文回應羅大佑「女性政治人物無子女」的發言，當時蔡英文說「守護台灣每一個孩子、讓大家安心做自己」，對此，鍾明軒坦言自己已無法像近七年前與蔡英文合作拍片時那樣輕易被對方感動。接著，鍾明軒舉了自費赴中國旅遊被指控收錢辦事、美國求學自我介紹風波和歐洲退稅代碼事件，這些遭受誤解、斷章取義與「抹紅」的經歷，讓他越活越像NPC（意指像遊戲裡的背景角色一樣、缺乏獨立思考），「我想，這或許就是沉默螺旋：因為害怕被排斥，慢慢選擇不再表達自己的看法。」文末，鍾明軒向蔡英文喊話，問對方「如果我把當年那張椅子拉過來，坐下來跟妳講，這幾年我去了哪裡、聽過哪些話，又為什麼開始對妳有意見，妳還願意坐一下，聽我講完嗎？」同時，鍾明軒表明自己決定不再因為害怕被罵而吞回想說的話，並認為改變台灣的討論氛圍不能只靠政治人物，每位公民都應該從自身做起，「願意把話說清楚，也願意聽別人說完，今天晚上，我想把自己的勇氣也分享給大家。」當時貼文一出，網紅好友陳沂大讚「明軒你真的太勇敢了！無法想像怎麼挺過一切的」，不少粉絲也給予支持，「不要害怕！你做得非常好」、「真的很諷刺，七年前你跟他拍片，七年後他的信眾卻這樣對你，即使都只是政治操作，還是相當心疼」、「謝謝你的勇敢，這篇文寫的好扎心！」