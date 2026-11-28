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2027年第4屆世界12強棒球賽資格賽（2027 WBSC Premier12 Qualifier）「中國中山站」，今（28）日進入賽事最後一日，午場賽事捷克隊以6：1擊退英國隊，拿下賽會首勝，也讓晚場中國隊與尼加拉瓜隊的比賽成為「消化試合」，即便中國隊輸球，仍可以較佳的對戰優質率（TQB）勝出，與尼加拉瓜隊攜手進入會內賽。至此，明年世界12強賽4張資格賽門票全數底定，分別由西班牙、義大利、中國以及尼加拉瓜拿下。此役英國隊開賽就先發制人，開路先鋒克萊頓（Elijah Clayton）擊出二壘安打，孟德姆（David Mendham）把握得點圈機會，擊出帶有打點的適時安打，助英國隊先馳得點，取得1：0領先。捷克隊立刻在2局下反擊，兩出局後艾斯卡拉（William Escala）與霍傑曼希克（Vojtech Mensik）串聯安打將比分追平。捷克隊在4局下攻勢再起，靠著串聯安打與英國隊守備失誤攻下2分超前分。7局下捷克隊又添加3分保險分，加上「二刀流」好手強森（Ryan Johnson）後援3局無失分的精彩好投，終場捷克隊就以6：1擊退英國隊，奪下本屆資格賽首勝，兩隊戰績都形成1勝2敗。這場比賽的勝果直接決定晉級資格，即便中國隊在晚場不敵尼加拉瓜隊，中、捷、英三隊戰績同為1勝2敗形成互咬。根據世界棒壘球總會（WBSC）規定，當三隊以上戰績相同時，須比較互咬球隊之間的對戰優質率（TQB），計算公式為「（總得分÷總進攻局數）－（總失分÷總防守局數）」。攤開三隊交手戰績，分別為中國隊6：1勝捷克隊、英國隊1：0勝中國隊、捷克隊6：1勝英國隊，三隊進攻與防守局數皆為17局，經換算後中國隊以+0.2353（得6分、失2分）高居三隊第1，優於捷克隊的0.0000（得7分、失7分）與英國隊的-0.2353（得2分、失6分），因此確定由尼加拉瓜隊、中國隊晉級會內賽，晚場賽果僅決定分組前兩名的排序。明年世界12強賽16支隊伍也全數出爐，獲得參賽資格的前12隊依照世界排名分別是1.日本、2.中華隊、3.美國、4.韓國、5.委內瑞拉、6.墨西哥、7.波多黎各、8.巴拿馬、9.荷蘭、10.古巴、11.澳洲、12.多明尼加。「西班牙巴塞隆納站」西班牙、義大利取得會內賽門票，「中國中山站」則由尼加拉瓜、中國搶下最後2席。明年世界12強棒球賽將採用全新的四階段賽制，依序為預賽（Opening Round）、複賽（Second Round）、超級循環賽（Super Round）與獎牌戰（Medal Games）。台北市與東京將成為本屆賽事兩大核心舞台，中華棒協將在台北主辦其中一組預賽與一組複賽，最終4強超級循環賽與獎牌戰則將移師東京巨蛋決出勝負。