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九合一選舉今（28日）舉行投開票，綜藝天王吳宗憲前往台北市內湖投票所完成投票。談到沈玉琳近日在Podcast節目評論統獨、媒體及網軍等政治議題，吳宗憲不僅頻頻稱讚老搭檔的表現，更當場豪氣喊話，如果沈玉琳未來決定投入政治，他願意負擔一半選舉經費，直接喊出：「一半頂多2千萬，不得了啊！」沈玉琳日前在Podcast節目《你不知道的事》中專訪民眾黨主席黃國昌，影片上線後累積破百萬觀看，相關言論也引起熱烈討論。吳宗憲受訪時笑虧：「憲哥在講，他都有在聽啦，一路上這樣吸收下來，也還算是講得出一點人模人樣。」玩笑歸玩笑，吳宗憲仍認真肯定沈玉琳的表現，認為對方談到部分較尖銳、敏感的議題時，懂得巧妙避開容易引發衝突的字眼，在表達立場與藝人身分之間拿捏得相當不錯。吳宗憲表示，藝人雖然身處演藝圈，並不代表心中沒有左右、黑白及是非，只是選擇用不同方式表達。他認為，公共討論最重要的仍是「選賢與能」，不該因立場不同便否定一個人的所有觀點。被問到是否支持沈玉琳從政，吳宗憲直接隔空喊話：「你如果要出來選，你的選舉經費我出一半！」當場更估算一半費用「頂多2千萬」，豪氣發言也讓現場相當驚訝。至於自己有沒有參選打算，吳宗憲則立刻拒絕，幽默回應：「我幹嘛啊？我好手好腳的。」表明目前沒有轉戰政壇的規畫，仍會專注於演藝及事業工作。吳宗憲透露，傍晚將與4、5名商界好友聚餐，一同收看開票轉播。無論最終由誰勝選，他都會尊重選民做出的決定，也再次強調：「選賢與能，講信修睦。」盼政治人物真正拿出良心，將人民生活放在政治攻防之前。看到投票所外有父母帶著年幼子女等待，吳宗憲也有感而發，直言自己最關心的是下一代的未來。他認為台灣社會的對立情緒日益強烈，許多議題在選舉期間遭到放大，重申自己的理念始終沒有改變：「和平沒有輸家，戰爭沒有贏家。」回顧事件，沈玉琳於11月25日上架的Podcast《你不知道的事》專訪黃國昌，直言「統獨從頭到尾、徹頭徹尾就是一個假議題」，認為過去歷任總統執政期間，台灣既未統一也未宣布獨立，相關問題更牽涉中國、美國及日本等外部因素，並非台灣能夠單方面決定。他也談及選舉網軍與媒體壟斷現象，直率發言掀起討論，如今再獲吳宗憲公開力挺，也讓外界好奇沈玉琳是否真有踏入政壇的可能。