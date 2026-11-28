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▲11/28九合一選舉合併公投，依法年滿18歲僅可領取1張公投票，滿20歲才具地方選舉投票權。（圖／記者徐銘穗攝）

今（28）日九合一選舉與公投投開票，桃園市驚傳發錯選票狀況！有網友發文指出，18歲姪女依法僅能投公投，赴蘆竹投開票所卻「被塞4張選票」，前方另名男子也誤拿4張，引來不少18、19歲首投族直呼遇到類似狀況。桃園市選委會回應，已查對名冊並將依法處理，通知蘆竹區公所加強宣導。2026年九合一選舉合併第22案核電公投今（28）日登場，依法年滿18歲可領取1張公投票，年滿20歲才具備地方公職人員選舉投票權（六都一般行政區領3張地方選票＋1張公投票，共4張）。然而，桃園一名網友發文指出，年僅18歲的姪女今日赴蘆竹區錦興國小投開票所首次參與公投，竟遭選務人員一次塞了4張選票，姪女困惑反映「我只有公投」，對方才趕緊收回誤發的3張選票。當時前方還有一名年輕男子已準備投票，其家長也赫然發現「你怎麼也拿4張」，社群上也有多位18、19歲首投族直呼遇到類似狀況。針對桃園傳出誤發選票給首投族事件，，表示已第一時間陳報現場主任管理員查對選舉人名冊，待進一步釐清狀況後將依法處理，同時通知蘆竹區公所再次加強對投開票所選務人員的領票流程宣導。中選會也提醒，全國投開票所皆採「領、領、投」分流規定，年滿18歲至19歲選民僅須領取1張白色公投票，若發現領票張數不符，應在離開領票處前立即向主任管理員反映更正。僅可領取1張白色公投票；九合一地方公職人員選票須年滿20歲才具投票資格。一般行政區領3張地方選票加1張公投票（共4張）；復興區山地原住民區領5張加1張公投票（共6張）。應在離開領票處前立即向發票人員及投票所主任管理員反映更正，切勿將多領選票帶出投票所。