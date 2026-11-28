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▲賴瑞隆宣布勝選，並在高雄市長陳其邁陪同下，現身競選總部發表談話。（圖／記者林莞茜攝）

感謝歷任市長付出 盼延續高雄城市發展

▲賴瑞隆宣布勝選，並在高雄市長陳其邁陪同下，向市民三鞠躬致謝。（圖／賴瑞隆競選總部）

選舉結束就是責任開始 將與陳其邁討論籌組團隊

2026九合一大選投開票今（28）日登場，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆於晚間8點10分許，在高雄市長陳其邁陪同下，在競選總部自行宣布當選高雄市長。截至晚間8時13分的開票結果，賴瑞隆拿下756,144票，國民黨高雄市長候選人柯志恩拿下653,024票。民進黨高雄市長當選人賴瑞隆在晚間8時許於競選總部發表勝選感言，首先感謝高雄人，再次用選票展現走向世界的決心，也感謝高雄市長陳其邁過去幾年的施政成果，「特別謝謝陳其邁市長這6年來卓越的政績，讓所有人相信賴瑞隆會是接棒的最佳人選，未來我也會在陳其邁市長打下的良好基礎之上，全力以赴讓我們高雄全力向前」，也承諾將盡快與陳其邁討論，籌組最堅強的團隊，投入市政工作。賴瑞隆感謝所有特地從外地返鄉投票的民眾，以及高雄市民朋友的支持，並向所有競選對手表達感謝，特別提及國民黨候選人柯志恩對他的祝福，期待未來跟柯志恩委員與各界一起努力，讓高雄變得更好「這也是我們共同的目標」。談及這次選舉，賴瑞隆也提到，台灣隊的隊友們，包括沈伯洋、蘇巧慧及其他戰友，心情都相當複雜。他並表示，如果沒有沈伯洋帶給大家歡樂、充滿正向力量的選舉，高雄恐怕會陷入更困難的狀態。此外，賴瑞隆也感謝歷任高雄市長，包括謝長廷、陳菊、陳其邁，以及謝葉菊蘭代理市長。他表示，因為歷任市長對高雄的付出，自己才能承接城市發展成果，讓高雄繼續進步向前。賴瑞隆承諾，未來將持續與台灣隊的隊友合作，讓高雄更好、台灣更好，也感謝蔡英文、賴清德兩位總統這段時間以來對高雄的支持，以及給予他的鼓勵。他強調，未來將比照陳其邁與中央全力合作的方式，讓高雄繼續大步向前。賴瑞隆最後再次感謝高雄鄉親的支持與鼓勵，「選舉的結束，就是我們責任的開始」，接下來將盡快與陳其邁市長討論，籌組最堅強的團隊，開始投入市政工作。賴瑞隆強調，他未來會秉持「市民第一」的原則，未來所有的事情會以市民為優先，如同歷任的市長一樣，市民的權益放在最優先的位置，再來市政上面，也會全力來推動，用過去對市政的專注、用心，把十年的市府經驗，和所有的團隊們能得到最好的發揮，再來也會全力以赴讓高雄達到第一的精神，讓高雄持續邁向國際、讓高雄能得到合理對待。賴瑞隆會團結各方力量，讓高雄更好，稱會讓高雄「南方崛起、邁向國際」，也以「工作、工作、工作」表達接下來投入市政的決心，並和高雄市民深深三鞠躬，最後在支持者的歡呼聲中為這場選戰畫下句點。