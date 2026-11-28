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2026年九合一大選投票今（28）日下午4時結束後，開票作業持續進行中，其中嘉義市長選情部分，藍白共推的民眾黨嘉義市長候選人張啓楷，目前票數落後民進黨候選人王美惠1萬票，他在晚間7時30分現身競選總部，自行宣布敗選，並要現場支持者不要哭，大家也要他加油。不過，由於開票還沒結束，最後選舉結果仍以選務機關正式公告為準。張啟楷宣布敗選後，也跟支持者表達感謝，也覺得很抱歉，讓大家失望了，也請支持者不要難過，我們都非常拚命，「我已經很努力了」，下面的支持者給予肯定。他談到兩年多前才返鄉服務，深耕嘉義的時間不夠，雖然去年底就打定主意要啟航，後來經過今年的南來北往，他幾乎是用生命投入在這次的選舉，也非常拼命，可是兩年多的拼命，還是比不上對方22年的深耕，很抱歉，讓大家失望了，可是他也拜託大家，一定不要太難過，大家都非常非常的賣命，太多讓人感動的事情，請大家不要哭，我們共同打了美好的一仗，共同為嘉義市做了非常多的付出跟貢獻，現場支持者也大喊「啟楷，加油！加油！」。張啟楷也感謝勇媽現任嘉義市長黃敏惠及民進黨、國民黨兩黨主席等人，他不會離開嘉義，這是藍白合示範區，我的心及根都在嘉義，未來也會在勇媽市長帶領下，跟隨著這位隊長，為嘉義市全力打拚投入。