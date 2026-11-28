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▲胡瓜（如圖）曾收到從政邀約，笑說：「我還是過我的日子。」開玩笑說自己如果當政治人物可能會禁不起誘惑。（圖／NOWNEWS攝影中心）

今年不少藝人都對政治議題表達個人看法，像是沈玉琳、賈永婕等人，獲得不少粉絲力挺從政。今（28）日「綜藝天王」胡瓜現身投票，直言：「我們口條再好也不適合當政治人物。」認為兩人恐怕都覺得當政治人物會綁手綁腳，「我覺得自由自在是最可貴的。」另外，胡瓜也曾受邀參選，但他開玩笑說自己如果當政治人物可能會禁不起誘惑，認為身為藝人就是服務大眾、讓大家開開心心。沈玉琳近日在Podcast節目《你不知道的事》中分享對政治的看法，更直白點出「統獨是假議題」，一番言論引發網友熱議。對此，胡瓜表示一直以來都是維持現狀，就像經過歷屆總統改朝換代也是如此，誰也無法想像接下來會怎麼樣。而吳宗憲今受訪時拱沈玉琳選里長，胡瓜誇讚對方口條好，「但我相信賺錢是他最想做的事，當藝人賺得比較多，公務人員可能不是他理想中想做的。」另外，談及賈永婕，胡瓜也認為兩人恐怕都覺得當政治人物會綁手綁腳，想做什麼就做什麼，也不必接受質詢：「我覺得自由自在是最可貴的。」此外，胡瓜先前也曾收到從政邀約，笑說：「我還是過我的日子。」開玩笑說自己如果當政治人物可能會禁不起誘惑，「而且我們做事情大剌剌，做節目的時候底下都常常出問題，更何況從政，一絲不苟，做政治人物不是那麼容易，看他們競選期間到處拉選票、餐風露宿、嘶吼沙啞也是很辛苦的，比藝人還辛苦，也不是我的個性。」胡瓜直言適合做什麼工作就是什麼工作，身為藝人就是服務大眾、讓大家開開心心。