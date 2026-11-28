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民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪今（28）日透過臉書發聲，將焦點放在網軍議題。她表示，因為今天是投票日，不清楚該如何發文才不會挨罰，因此決定引用民眾黨主席黃國昌今天受訪時的談話，還打趣說：「如果不該這時講，要罰先罰他再說。」並分享了先生在台北看守所那一年的悲慘世界，直呼：「賴清德，我永遠不會投降的。」陳佩琪引述黃國昌的說法，回顧2019年，當時賴清德曾呼籲前總統蔡英文的網軍停止攻擊，這讓即使是不支持賴清德的人，聽了也會感到揪心。黃國昌續指，令人遺憾的是，過去幾年網軍問題不但沒有改善，反而變本加厲，對台灣民主並非好事，掌握權力的人應該懂得謙卑、學會反省，不應將自己不願承受的事情加諸在別人身上。看到這番談話，陳佩琪也聯想到自己今年4月底、5月初的經歷。她提到，當時因為評論總統賴清德的愛犬斑斑「殘障」，遭到網友連續砲轟一個多星期、罵到體無完膚。她表示，當時甚至有人批評她罪該萬死，連人權團體都出來幫「狗權」打她這個「人權」，直到新聞熱度逐漸退去，仍有人出面嘲諷她，稱「這一局斑斑勝利了、陳佩琪輸了」。「這就是民進黨的作風。」陳佩琪直言，2019年蔡英文贏了、賴清德輸了，他們的網軍一山還比一山高。她狠酸，就說了小時候被家暴者，長大會變更兇殘的施暴者，而賴清德的作法，驗證了自己所說的理論是沒錯的。除了網軍議題，陳佩琪也分享柯文哲過去在台北看守所的生活作息，「他那一年悲慘世界的生活」，每天早上6時50分會被大鈴聲叫醒，假日則是7時20分，盥洗後不久就會送來早餐，大約10分鐘後便收走，接下來一天大多只能發呆或看書；若眼睛不好或不喜歡看書，就只能從清晨坐到深夜。文末，陳佩琪再次高喊：「賴清德，我永遠不會投降的。」