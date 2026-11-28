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2026年縣市長選舉今（28）日下午4時結束投票後，持續進行開票作業，民進黨候選人林國漳得票數一路領先國民黨的吳宗憲，並在晚間7點30分現身在競選總部，自行宣布當選。隨後吳宗憲也自行宣布落選。不過，由於開票還沒結束，最後選舉結果仍以選務機關正式公告為準。對於敗選，吳宗憲坦言，這是事實、也「好好上了一課」，身為候選人，必須承擔起所有敗選責任，未來仍會繼續深耕宜蘭。他也恭喜林國漳順利當選，期待接下來4年縣政運作順遂，祝福宜蘭縣未來發展興隆興盛，讓縣民過上最好的生活、走向最新的道路。面對外界的檢討聲浪、質疑藍白合成效，吳宗憲強調，團隊每個人都已用盡全力，他身為候選人會一肩扛起一切，只檢討自己、絕不責怪任何人，他也肯定藍白合一直都有成功，面對國內外局勢與理念傳達，未來會重新思考並做出改變，也銘記「選輸不一定輸，選贏也不一定贏」，會將這次經驗化為走向下一步最好的養分，「目標不變、步伐一致」，未來一定續任宜蘭認養立委，只要中央或立法院有需要協助之處，他都會第一時間出面爭取。吳宗憲之後也在臉書發文表示，這場宜蘭縣長選舉，他輸了，接受這個結果，也恭喜林國漳當選，誠心祝福他，未來4年大展鴻圖、為民造福，讓大家都過上更好的生活！在上台之前，他想了很久，第一句話該怎麼說。這段日子，每次他拿起麥克風，都是拜託大家，再幫他拉一票、再陪他走一段；今天，讓他先把麥克風放低一點，向大家深深鞠個躬，謝謝大家。他知道，現在有人還在緊盯著手機上的票數，有人可能一路忍著，到這一刻才敢掉眼淚。他跟你們一樣，心裡很難過。尤其想到，有人為了幫他說一句好話，平常不談政治的人也鼓起勇氣開了口；有人下了班，連晚飯都沒吃就趕過來問：「今晚還有哪裡需要幫忙？」今晚回家，千萬別再問自己：「如果我再多做一點，會不會不一樣？」選舉的結果，由我這個候選人一肩承擔，你們已經給了他很多、非常多了。最後，他還有一個小小的拜託。這陣子，如果為了挺他，跟家裡的人頂過嘴、跟老朋友鬧得不太愉快，今晚回去，可以先開口問一句「吃飽了沒」，或是替對方盛一碗飯。選舉的話可以改天再講，飯趁熱，一家人坐下來好好吃。別忘了，我們都是宜蘭人。往後的日子，如果在市場遇到他，不用想著該怎麼安慰他。吳宗憲說，能有這個機會走進你們的生活、聽你們說起對家鄉的盼望，這已是他的福氣！雖然辜負了大家的期待，結果不盡如人意，但是別氣餒、別失志。跟大家分享很喜歡台灣的前輩畫家林之助的那句話：「明天會有明天的風吹。」打起精神，繼續往前邁進，謝謝宜蘭，謝謝每一位陪他走到這裡的鄉親。