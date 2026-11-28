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▲ELECTROLUX 伊萊克斯 清淨除濕機 10 公升 #ED1031WD，省下2,200元。（圖／好市多提供）

▲PHILIPS 65 吋 QLED 顯示器 65PQT7891，省下3,900元。（圖／好市多提供）

▲PHILIPS 75 吋 QLED 顯示器 75PQT7891，省下5,600元。（圖／好市多提供）

▲APPLE MAC MINI M6晶片 12核心CPU 12核心GPU 雙16核心神經網路引擎。（圖／好市多提供）

▲PHILIPS 飛利浦 抗敏除甲醛清淨機。（圖／好市多提供）

▲ARPHA 十二合一智慧電子鎖 J2 12IN1 SMART LOCK，省下6,000元。（圖／好市多提供）

▲BRITA STYLE ECO 永續純淨濾水壺 3.6 公升（附十四入 MAXTRA PRO 濾芯）。（圖／好市多提供）

▲OSRAM 歐司朗 15W LED 嵌燈 2 入組，省下90元。（圖／好市多提供）

▲WEDGWOOD 300織純棉床包兩用被套四件組 雙人加大，省下1,100元。（圖／好市多提供）

▲WEDGWOOD 300織純棉床包兩用被套四件組 雙人，省下1,000元。（圖／好市多提供）

▲KIRKLAND SIGNATURE 科克蘭 夏威夷豆杏仁脆餅 21入。（圖／好市多提供）

▲KIRKLAND SIGNATURE 科克蘭 香蔥牛軋餅 38入，省下50元。（圖／好市多提供）

▲日本 A4 和牛 肋眼真空包，每公斤省下600元。（圖／好市多提供）

▲WONDER TIME 每日堅果 每包30公克。（圖／好市多提供）

▲PAMPERS 幫寶適 安睡褲。（圖／好市多提供）

▲LEGO MERCEDES-BENZ 卡車起重機。（圖／好市多提供）

▲LEGO 飛行課 / 劫掠者前哨和劫毀獸 76447 / 21278，省下400元。（圖／好市多提供）

▲INTEX 城堡彈跳池 175 X 175 X 135 公分，省下700元。（圖／好市多提供）

▲24K 黃金項鍊-花開富貴 1010 厘 / 37.875 克，省下11,000元。（圖／好市多提供）

好市多黑色購物節優惠持續開跑，明（29）日最新優惠涵蓋家電、3C、居家用品、食品、婦幼玩具及黃金珠寶等多品項，其中飛利浦75吋QLED電視現省5600元、APPLE MAC MINI省3000元，還有24K黃金項鍊降價11000元，幫寶適安睡褲也降價320元，另外除濕機、電子鎖、鑄鐵鍋、LEGO玩具也同步推出折扣。《NOWNEWS》整理好市多11月29日起優惠清單，趁黑五檔期一次掌握必買商品。◾ELECTROLUX 伊萊克斯 清淨除濕機 10 公升 #ED1031WD，省下2,200元（優惠期間：11/29～12/06）◾PHILIPS 65 吋 QLED 顯示器 65PQT7891，省下3,900元（優惠期間：11/29～12/06）◾PHILIPS 75 吋 QLED 顯示器 75PQT7891，省下5,600元（優惠期間：11/29～12/06）◾APPLE MAC MINI M6晶片 12核心CPU 12核心GPU 雙16核心神經網路引擎 16GB 256GB SSD MHQK4TA/A，省下3,000元（優惠期間：11/29～12/06）◾PHILIPS 飛利浦 抗敏除甲醛清淨機 #AC0917，省下2,500元（優惠期間：11/29～12/06）◾ARPHA 十二合一智慧電子鎖 J2 12IN1 SMART LOCK，省下6,000元（優惠期間：11/29～12/06）◾STAUB 雪花雕花琺瑯鑄鐵鍋 24 公分 / 3.6 公升，省下1,200元（優惠期間：11/29～12/06）◾BRITA STYLE ECO 永續純淨濾水壺 3.6 公升（附十四入 MAXTRA PRO 濾芯），省下1,050元（優惠期間：11/29～12/06）◾OSRAM 歐司朗 15W LED 嵌燈 2 入組，省下90元（優惠期間：11/29～12/06）◾WEDGWOOD 300織純棉床包兩用被套四件組 雙人，省下1,000元（優惠期間：11/29～12/06）◾WEDGWOOD 300織純棉床包兩用被套四件組 雙人加大，省下1,100元（優惠期間：11/29～12/06）◾KIRKLAND SIGNATURE 科克蘭 夏威夷豆杏仁脆餅 21入，省下50元（優惠期間：11/29～12/06）◾KIRKLAND SIGNATURE 科克蘭 香蔥牛軋餅 38入，省下50元（優惠期間：11/29～12/06）◾日本 A4 和牛 肋眼真空包，每公斤省下600元（優惠期間：11/29）◾WONDER TIME 每日堅果 每包30公克（30包入），省下100元（優惠期間：11/29～12/06）◾PAMPERS 幫寶適 安睡褲 (XL) 102片 / (XXL) 93片 / (XXXL) 87片，省下320元（優惠期間：11/29～12/06）◾LEGO MERCEDES-BENZ 卡車起重機 TECHNIC 42242，省下750元（優惠期間：11/29～12/06）◾INTEX 城堡彈跳池 175 X 175 X 135 公分，省下700元（優惠期間：11/29～12/06）◾LEGO 飛行課 / 劫掠者前哨和劫毀獸 76447 / 21278，省下400元（優惠期間：11/29～12/06）◾24K 黃金項鍊-花開富貴 1010 厘 / 37.875 克，省下11,000元（優惠期間：11/29～12/06）