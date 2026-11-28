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過度自信誤判順風局 市政公關危機連環爆

拋「松機遷移」反曝先射箭再畫靶 小圈圈決策失靈

陳國君回防、盧秀燕掛帥救火 擴編決策圈才止跌

藍白曖昧埋議會隱憂 第二任期毫無蜜月期

台北市長蔣萬安連任成功，不僅大贏對手沈伯洋11萬票，也讓綠營在北市的得票率沒有突破天花板。這對即將在12月26日迎來48歲生日的蔣萬安來說，是個風光的生日禮物，不過這場選戰贏得驚險萬分。對這位被視為國民黨「中興少主」的政治明星來說，就像是敲響一記沉重的警鐘。明明握有執政優勢、藍營基本盤大於綠條件下，蔣萬安竟險些被非典型對手沈伯洋翻盤；究其原因，這場苦戰並非一夕造成，而是他過度保守的政治性格、核心決策圈「重空戰、輕治理」的結構性盲點，以及市政團隊長期累積的危機處理失靈所導致。回顧這場選戰，蔣萬安陣營最大的戰略錯誤，在於「對順風局的過度自信」。今年4月底，蔣萬安首度與尚未正式提名的沈伯洋同台時，被媒體追問跟對手首度同框想法時，露出一抹耐人尋味的微笑，僅強調「專注市政」。不少黨內人士私下直言，蔣萬安高估了連任者執政光環，低估沈伯洋透過議題設定凝聚「洋流」的爆發力；更致命的是，連環爆的市政爭議，一步步消耗「清新、做事謹慎」形象，中間選民的信任逐漸流失。台北市接連發生鼠患、強降雨淹水、高價遮陽傘、無菸城市吸煙區設了又拆；大兒子蔣得立拿到北市國際交換生計畫並獲補助，引發利益迴避與特權風波。後續的夏莉絲幼兒園虐童案、營養午餐出包事件，市政團隊似乎都無法在第一時間妥善處理。包含議員要求出席虐童案遊行，蔣萬安都不正面回應訴求；10歲女童遭猥褻案中社會局挨批態度傲慢；營養午餐水果太少，教育局長竟說「藍莓比較大顆」誇張言論，讓團隊陷入公關危機，蔣萬安支持度不斷下滑。即便10月初，拋「遷移松山機場、打造AI園區」的震撼彈，試圖借輝達（NVIDIA）落腳北士科的政績搶回話語權。但立場不僅和過去不同，市府局處在舉辦公聽會時，也透露「記者會召開後才開始進行相關規劃」，暴露出團隊的決策有「先射箭再畫靶」的毛病。採取「市政優先」策略的蔣萬安，選前兩個月才正式成立競選辦公室，初期核心決策與發言系統高度仰賴年輕幕僚。因此，在面對早佈局好的沈伯洋團隊發動的議題攻勢時，蔣萬安的打法保守，回應具爭議的市政題，習慣性以「各種方式都支持、持開放態度」等說法為主，反成對手陣營操作「問A答B」的最佳素材。市政頻出包，又遇上年輕幕僚在經營基層、陪掃街較無經驗，蔣萬安在參加地方宮廟餐會時，竟發生「遺漏廟方致贈的甘蔗」不禮貌情勢，引發軒然大波。沒想到，屋漏偏逢連夜雨，競選歌曲MV發布還誤用未授權畫面、競選小物公布日期寫錯等，讓原本「謹慎、小心做事」的蔣萬安人設瞬間變成「出包安」。除了幕僚團隊經驗不足，蔣萬安本人的政治性格是苦戰關鍵。凡事求穩的他，在順風局時，是「溫良恭儉讓」正面觀感；但逆風局時，卻演變成令選民焦躁的「保守與迂迴」。種種原因導致支持度持續下滑，促使蔣萬安不得不趕緊重整團隊。選戰後期，蔣萬安主動找回四年前操盤大將陳國君回防，更邀請台中市長盧秀燕出任競總主委、納入北市五席藍營立委進入決策圈，藉由擴編傳統政治能量與組織戰力，重新穩固選戰節奏。直到辯論會後，蔣萬安的支持度才止跌，印證原本決策的「小圈圈」在逆風局下運作失靈，「輕敵」導致節奏慢半拍，成了陷入苦戰主因。過往台北市長連任多是政治能量的增值戰，但這次蔣萬安卻必須靠藍營基本盤優勢壓縮到極限，甚至演變成「全黨救一人」局面，才成功守下首都這個灘頭堡。為極大化選票，蔣萬安和民眾黨保持曖昧合作空間，雖穩住了大局，卻也種下與國民黨籍議員的心結；若第二任期未能打破原有的用人核心、進行市政團隊改組，將來不僅在議會要面對「洋流」加持下更為強勢的綠營監督，自家藍營議員恐怕也難再無條件護航。成功連任後的蔣萬安，在市政處理將「毫無蜜月期」可言，包括選舉公報提出來的政見如何逐步落實、「松機遷移」支票如何兌現？第一果菜市場下個月將搬遷，但工程缺失竟高達1224項，蔣萬安會如何處理，外界都將放大檢視，成為未來四年逐一檢驗的重要指標。