我是廣告 請繼續往下閱讀

屏東第一位女縣長連任 始終戰戰兢兢

屏東縣長選舉結果出爐，民進黨籍現任縣長周春米成功連任，擊敗國民黨候選人蘇清泉，守住屏東縣長寶座。在周春米自行宣布當選後，蘇清泉也在臉書表示，「對不起，讓你們失望了」，謝謝親愛的鄉親你們一路來的支持，祝福未來屏東可以更好。周春米在開票過程中幾乎領先，並逐漸擴大差距，自行宣布當選，延續民進黨在屏東執政近30年局面。她表示，感謝屏東鄉親支持，強調這次勝利是整個團隊及屏東鄉親的勝利，也感謝縣政府團隊、各鄉鎮市及支持者一路以來的鼓勵與祝福，直言「這是屏東大勝利」。周春米指出，4年前她以1萬900票勝出，成為屏東第一位女性縣長，從上任至今始終戰戰兢兢，深知屏東鄉親將重擔交給她，因此持續努力做好城市建設、照顧長輩及孩子，並推動產業升級。非常珍惜鄉親交付的榮耀與任務，未來將持續推動更多建設與發展，也希望大家繼續與她一起努力，並再次感謝屏東縣政府團隊及所有支持者，「謝謝大家讓我成為你們的縣長」。周春米最後也與現場群眾喊話，「屏東的縣長周春米」、「大家的縣長周春米」。她也呼籲，屏東市長選情仍在纏鬥，待確切票數出爐後再向外界報告。