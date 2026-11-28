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陳素月謝對手 將以母親兼任接住縣民

彰化縣長選舉結果出爐，民進黨候選人陳素月自行宣布，開票過程中陳素月一路領先，晚間7點後現身競選總部，自行宣布當選。稍早退黨無黨籍候選人邱建富已宣布敗選；邱建富去年在民進黨內初選，以些微差距落後，採退黨方式參選彰化縣長。陳素月表示，感謝鄉親在選戰期間給予支持，讓她有力量走過選戰歷程，也感受到大家對彰化未來的期待，希望未來不辜負鄉親所託。這次選戰以扎實政策及態度爭取支持，未來將與團隊繼續努力，推動彰化進步、提升縣民福祉。陳素月也感謝3位可敬的競爭對手（國民黨魏平政及無黨籍候選人邱建富、陳重嘉），還有沒有投票給她的鄉親，強調大家雖然有不同意見與立場，但都是深愛彰化這片土地的人。選戰結束後，明天就是新的開始，未來將不分黨派、全力以赴，以母親般兼具溫柔與堅定的態度，接住縣民的需求，將彰化進步與縣民福祉作為最大的責任與努力。談到彰化發展，陳素月也引用副總統蕭美琴談到的鑽石與珍珠，有閃耀世界的隱形冠軍，也有走過三百年的文化底蘊。這一代責任是擦亮珍珠鑽石、努力落實競選時的政策藍圖、解決縣內政策遇到的瓶頸。他更謝謝前任縣長們，一起努力把彰化珍珠鑽石擦亮光芒，讓台灣 全世界看到彰化縣的光芒。