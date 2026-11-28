我是廣告 請繼續往下閱讀

對手吳淑瑾代夫出征 澎湖選戰受關注

2026九合一地方選舉今（28）日登場，澎湖縣長選戰形成6人競逐局面，國民黨候選人、前湖西鄉長陳振中，迎戰民進黨候選人吳淑瑾、無黨籍前馬公市長葉竹林等人。根據目前開票結果，陳振中獲得超過1.9萬票，吳淑瑾獲得超過1.4萬票。陳振中於晚上7時許自行宣布當選，高喊「謝謝鄉親願意把澎湖的未來交給我！」，正式選舉結果仍待中選會公告。陳振中晚間7時許自行宣布當選，他現身競總表示，「今晚，振中想先跟大家說一聲謝謝。」他提到，人生除了幸福，還有責任。今天，能得到這份信任，他很幸福。而他希望4年後能再走到選民的家門口，還能抬起頭來，好好打聲招呼。因為大家交代的事，他有認真去做。陳振中提到，「澎湖的鄉親，謝謝你們。」他會記得今天，也會記得自己答應過什麼。「澎湖的美好未來，有你、有我。讓我們攜手完成美好的願景；因為這片土地，絕對有值得我們共同努力的理由。」陳振中曾擔任多屆湖西鄉長及澎湖縣議員，具有地方行政及民意代表經歷，此次獲國民黨徵召投入縣長選戰。由於現任縣長陳光復今年春節期間意外跌倒受傷，民進黨改由其妻吳淑瑾「代夫出征」，加上前馬公市長葉竹林以無黨籍身分參選，讓澎湖選情受到關注。選戰期間，陳振中提出地方建設、社會福利及觀光發展等主張，也針對動物收容、認養提出相關政策。面對吳淑瑾、葉竹林及其他候選人競爭，陳振中持續走訪地方爭取支持，選舉結果將決定澎湖縣未來4年的施政方向。