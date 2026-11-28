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🔥返鄉假日中職冬盟賽程一次看🔥

日期 開打時間 對戰組合（客隊 vs. 主隊） 比賽地點 入場與購票規定 11/28（六） 18:05 大學明星隊 vs. 台灣海洋隊 台南亞太成棒主球場 週末台灣隊場次（須購票） 11/29（日） 12:05 台灣海洋隊 vs. 日本社會人 台南亞太成棒主球場 週末台灣隊場次（須購票） 11/29（日） 13:05 大學明星隊 vs. 韓職聯隊 嘉義市立棒球場 假日非台灣隊場次（免費入場） 11/29（日） 18:05 台灣山林隊 vs. 日職聯隊 台南亞太成棒主球場 週末台灣隊場次（須購票）

2026年九合一地方公職人員選舉今（28）日登場，不少民眾一早便返鄉投下神聖一票，但投完票後的午後與晚間，甚至明天該去哪裡消磨時間，成為社群平台上的熱門話題。有棒球迷便發文熱情推薦，中華職棒主辦的2026年亞洲冬季棒球聯盟目前正如火如荼在台南亞太成棒主球場與嘉義市立棒球場開打，今（28）日晚間18：05在台南亞太主球場仍有夜場賽事，明（29）日週末兩地也各有精彩對決，成為南部返鄉選民與球迷的最佳去處。本屆冬盟集結台灣山林、台灣海洋、大學明星隊、日職聯隊、日本社會人及韓職聯隊共6支勁旅同場較勁。今日午場兩地賽事已於稍早落幕，台南亞太主球場由日職聯隊以7：6險勝韓職聯隊，嘉義市立棒球場則由日本社會人隊以13：8擊敗中職台灣山林隊。緊接著今日晚間18：05，台南亞太成棒主球場將上演「大學明星隊VS台灣海洋隊」的晚場對決，讓投完票、吃完晚餐的球迷依然有機會進場感受現場應援氣氛。若今日來不及趕上，明日週末假期中職在台南與嘉義同樣安排了3場賽事。中午12：05由台灣海洋隊在台南亞太主球場迎戰日本社會人隊，且午場賽後於球場二樓迴廊還將舉辦球員簽名會。下午13:05在嘉義市立棒球場則由大學明星隊交手韓職聯隊，由於該場屬於假日非台灣球隊出賽場次，將直接開放民眾免費入場觀戰；晚間18：05則回到台南亞太主球場，由台灣山林隊強碰日職聯隊。至於該怎麼入場看球？門票又要多少錢？本屆冬盟全賽程54場中僅15場需要購票，平日賽事與假日非台灣隊場次一律免費入場，僅假日「台灣山林隊」、「台灣海洋隊」例行賽及12月5日至6日季後賽須購票進場。週末例行賽對號座票價為270元、自由座為250元，四強賽對號座320元、自由座300元，季軍賽與冠軍賽則為對號座360元、自由座320元。預售票可透過ibon售票系統網站或全台7-ELEVEN門市ibon機台購買至開打前3小時為止，臨時起意想看球的民眾也可直接前往現場購票。無法親臨現場者則能透過愛爾達電視、ELTA TV、CPBL TV、公視+及YouTube頻道同步鎖定轉播。