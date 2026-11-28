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九合一大選今（28日）下午4時起陸續開票，目前各地票數仍在統計中，最終當選結果尚未揭曉。其中桃園市第一選區無黨籍市議員候選人「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」，因姓名長達16個字，唱票畫面也成為網友關注焦點。有民眾直擊，唱票員流暢念完前13個字，到了最後的「佀廣洋」卻停頓約3秒仔細辨認，才正式喊出：「佀廣洋，一票！」從網友拍攝的桃園市第一選區投開票畫面可見，選務人員拿起選票後，唱票員依序念出「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者」，過程相當流暢，幾乎沒有停頓，沒想到輪到最後3個字時，卻突然安靜下來。唱票員盯著選票辨認約3秒後，才接著念出「佀（音同四）廣洋，一票」，順利完成這張選票的唱名。過程中一旁選務人員也忍不住轉頭看向後方鏡頭並露出微笑，讓原本嚴謹的開票現場，意外多了一絲逗趣氣氛。「佀」字讀音為「ㄙˋ」，與數字「四」同音，因此全名應讀作「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」。候選人本人先前也曾親自傳授唱名技巧，建議將名字拆成「王妃／天崩開局／穿越整頓／霸凌者／佀廣洋」5個部分，照著節奏斷句便能順利念完。依選舉規定，唱票時仍須完整念出選票上所圈選的候選人姓名，因此即使全名多達16個字，選務人員仍得逐字唱名，不能只稱「王妃」或直接以候選人號次代替。「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」為桃園市第一選區第12號候選人，原為前JKF女郎Angela寶7。她在網紅「小商人」支持下改成16字長名參選，曾表示改名是為了象徵「穿越回來、糾正世襲」，也將相關話題融入競選政見。她的特殊姓名在投票前便讓網友好奇，開票時唱票員究竟該如何完整念完；如今現場畫面曝光，唱票員在生僻的「佀」字前短暫停頓，仍成功完成唱名。至於她最終能獲得多少票、是否成功取得議席，仍待全部票數統計完成後才能確定。