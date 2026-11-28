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天玉里開票結果曝！蔣萬安一路小幅領先

▲被視為「小台北」的士林區天玉里投開票所設於天母國小，今日開票後蔣萬安與沈伯洋票數一路緊咬、互有拉鋸。（記者／朱啓瑜攝影）

天玉里是「章魚哥」？2018也曾失準

2026年九合一地方選舉今（28）日下午 4 時正式截止投票，並隨即展開開票作業。素有「選戰章魚哥」、「小台北」之稱的台北市士林區天玉里，開票情況再度成為矚目焦點，開票過程蔣萬安一路微幅領先，沈伯洋雖緊追再後，但最終仍以蔣萬安2565票勝出。天玉里今年選舉人數共 6,983 人，全里 29 鄰、共有 6 處投開票所皆設於天母國小，下午 4 時截止投票後選務人員隨即展開開票作業，6處投開票唱票情況，蔣萬安一路微幅領先，沈伯洋雖緊追在後，但最終票匭全數開出，由蔣萬安2565票勝過沈伯洋2370票，雙方只差距195票。記者在現場觀察，每間教室蔣萬安皆微幅領先，雙方始終維持在數十票的拉鋸範圍內。天玉里因人口年齡與社經結構高度貼近台北市整體平均值，歷年總統與市長大選得票率與全市結果往往僅有 0.5% 至 1% 左右的極小誤差。不過，天玉里在 2018 年台北市長選舉時，曾因選情極度膠著、丁守中在里內微幅領先柯文哲 2.11%，最終全市卻由柯文哲險勝 0.25% 而出現「唯一失準」紀錄。如今 2026 年北市選戰已經開票完畢，能否再次神預測，受各界關注。