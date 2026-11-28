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台北101董事長賈永婕向來關心時事，選前多次公開分享政治看法並鼓勵民眾回家投票，今（28）日她頂著素顏、一身休閒打扮低調現身投票所履行公民義務。完成投票後，賈永婕隨即在社群平台發文直呼：「投完票好想喝香檳喔！」而下午4點正式進入開票階段後，她也在留言區與網友互動，坦言心情緊張到只能一直吃。賈永婕昨晚以神秘嘉賓身分現身沈伯洋的「市民之夜」線上直播，觀看人數直接衝破50萬，掀起網友熱議。之後，她還PO出與總統賴清德、沈伯洋的合照，呼籲大家「記得投票」；今賈永婕頂著素顏出門投票，戴著網球帽、身穿運動外套打扮十分休閒。此外，賈永婕完成投票後，隨即在社群發文寫下：「投完票好想喝香檳喔！」看得出來心情相當愉悅。隨著各縣市陸續進入開票階段，不少焦慮的網友紛紛湧入貼文底下哀號：「我好緊張～～賈董」、「妳還吃，很緊張欸」、「我好緊張啊」，釣出賈永婕本人親自現身回覆：「哈哈哈只能一直吃。」事實上，賈永婕近來多次針對時事發聲，部分公開言行遭特定輿論解讀為效忠執政黨。近日更有網友貼出經典美國動畫《101忠狗》的劇照藉機譏諷，面對酸民惡意調侃，她展現高EQ親自回覆：「很棒的卡通！」即便屢遭政治標籤攻擊，賈永婕仍持續鼓勵民眾出門投票，強調即使彼此立場不同，也不該輕易放棄手中的選擇權。