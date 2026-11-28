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金門縣長選舉開票持續進行，國民黨候選人陳玉珍已在稍早，自行宣布勝選。選舉結果仍以選務機關正式公告為準，其他候選人的得票情況及後續選務結果持續受到關注。陳玉珍並在發表當選感言時，感謝金門鄉親一路以來的疼惜、支持與栽培。她強調，這場選舉的勝利不是改變的完成，而是實現改變的開始，未來將以「金門優先」作為最重要的施政理念，全心全意為金門打拚，以實際行動與施政成果回報鄉親的信任與託付。陳玉珍表示，此時此刻，心中除了無限的感恩，更深深感受到肩上沉甸甸的責任。身為在金門出生、金門長大、一路受金門栽培的金門女兒，感謝鄉親的牽成，讓她有機會承擔帶領金門改變的重責大任。「金門不只是我的故鄉，更是我一生的牽掛。」陳玉珍感性地說，這片土地養育了她，鄉親的疼惜與支持，陪伴她一路成長。如今，鄉親用手中的選票交付一份珍貴的信任，這不只是一份榮耀，更是一份責任、一份使命。陳玉珍也感謝一路陪伴打拚的競選服務團隊、楊鎮浯主委領導的黨部同志，陳氏宗親會的支持，以及所有默默付出的好朋友，陳玉珍也表達由衷感謝。她特別感謝家人，每逢選舉總是放下自己的工作，趕回金門給予支持與協助，成為她一路走來最溫暖、最堅強的依靠。陳玉珍表示，開票的結果，只是責任承擔的開始，還是感恩鄉親給予她這麼高的票數及支持，她也會繼續努力，這是金門實現改變的開始。她也提到，身為金門有史以來第一位女性縣長，未來也會更重視女性地位的提升，感謝鄉親給予她機會，未來將一起推動改變金門！