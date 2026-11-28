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九合一大選今（28日）下午4時起陸續開票，桃園市第一選區市議員選戰受到關注，目前最終結果仍未揭曉。網紅「小商人」稍早收到多名網友傳來的投開票所照片，畫面顯示部分票所中，12號「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」暫時取得票數，14號佀廣洋則尚未開出選票，讓他難掩驚訝，發文直呼：「X不是啦，各地朋友發照片來，說12號目前票數多，14號佀廣洋沒票，X真的假的啦。」小商人此次力推「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」投入桃園市第一選區議員選舉，選戰期間不斷透過社群平台宣傳。隨著今日開票展開，不少關注選情的網友也將現場計票照片傳給他。小商人指出，12號王妃已陸續獲得選票，14號佀廣洋當下則仍顯示為零票。突如其來的局面連小商人本人都感到意外，連續爆粗口追問消息是否為真，也讓貼文迅速引起網友討論。不過網友傳來的照片僅反映個別投開票所某一時點的唱票狀況，不能直接代表桃園市第一選區的整體得票結果。隨著各票所持續開票，兩人的總得票數仍可能不斷變動，正確結果應以中選會最終公告為準。回顧這場特殊選戰，14號佀廣洋是國民黨立委萬美玲之子，原先獲國民黨提名參選桃園市議員，後來因接連遭指控涉及校園霸凌等爭議，宣布放棄政黨提名，改以無黨籍及報備方式參選。小商人隨後推派前JKF女郎Angela寶7投入選舉，她更將姓名改成長達16字的「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」，表明參選目的就是要挑戰佀廣洋。兩人最終分別抽中12號及14號，形成選票上同時出現兩個「佀廣洋」的特殊情況。中央選舉委員會選舉及公民投票公報除了得票高低受到關注，王妃的16字長名也讓開票現場意外成為網路焦點。依選務規定，唱票員必須完整念出候選人的號次及姓名，因此每當12號獲得一票，現場便得唱出「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋，一票」。如今部分票所傳出12號暫時有票、14號一度掛零的畫面，雖讓小商人又驚又喜，但這場較勁究竟會出現什麼結果，仍須等待全部票匭完成開票後才能確定。