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▲王忠銘與支持者在競選辦公室合影。（圖／王忠銘辦公室提供）

連江縣長選舉開票持續進行，國民黨籍現任縣長王忠銘稍早自行宣布勝選。本次選舉是王忠銘與無黨籍候選人曹爾元，時隔4年後再度交手，以4451票（58.4%得票率），勝過曹爾元的3170票（41.6%得票率），最終選舉結果仍以選務機關正式公告為準。本次九合一地方公職人員選舉，連江縣率先於22縣市當中完成開票作業，王忠銘表示，選舉期間走訪四鄉五島，聽見許多基層民眾對地方建設、公共服務、生活環境等環節提出的意見，也看見鄉親對縣政需要改善與調整之處的期待。這些聲音都是未來施政的重要參考，將逐一納入後續規劃，並要求未來四年的縣政團隊需檢視現有工作，依照地方需求調整施政步調，讓公共建設與服務更貼近民眾生活。展望未來四年，王忠銘提出「打造韌性智慧島嶼」的施政方向，分階段推動人才培育與智慧治理。第一階段以人才為核心，透過培才、育才、留才政策，結合菁英培育及離島特考等制度，建立更完整的人才培訓與留任機制，強化公務團隊的專業能力，讓更多優秀人才願意留在馬祖，投入地方公共服務。第二階段則著重提升地方軟實力，推動智慧交通、智慧觀光、智慧文化、智慧醫療、智慧水網及智慧行政等面向，運用科技與數位服務改善公共治理及生活品質。同時，將以宜居環境為目標，兼顧地方發展與生活需求，在追求建設成果的同時，也重視環境承載及資源運用，朝向質的提升、量的合理控制，逐步打造宜居宜室的島嶼家園。王忠銘強調，馬祖未來的發展需要持續累積，也需要不同世代共同投入。未來縣府將以鄉親的需求為施政依據，持續推動人才培育、公共服務及智慧建設，並為年輕世代創造更多返鄉、留鄉及參與地方發展的機會，讓願意在馬祖奉獻所長的年輕人，能在這片土地上發芽、茁壯，與四鄉五島鄉親一同迎向馬祖下一階段的發展。