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▲候選人「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」因14字超長姓名成為開票唱名焦點，考驗選務人員口條與肺活量。（圖／翻攝王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋臉書）

今（28）日九合一選舉開票過程出現超爆笑一幕！有直擊者在Threads曝光桃園投開票所「最溜唱票影片」，選務人員連續半小時高喊14字超長候選人姓名「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」，完全不卡詞，直擊者更驚呼開票半小時無情海放眾多知名政敵，引爆網友笑翻。2026年九合一選舉今（28）日下午4時結束投票並展開開票作業。有直擊者在社群平台Threads分享桃園一處投開票所的唱票影片，只見選務人員拿起選票高聲唱名：「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋，一票！」由於該候選人得票一路領先，唱票人員在半小時內幾乎不間斷地重複唸出這串長達14字的姓名，與一旁「堂堂帝王之後」形成強烈對比。直擊者也在貼文中幽默形容「無情海放眾多知名政敵，堂堂帝王之後半個小時一張票都沒有」，並向認真開票的唱名人員致敬，同時透露同場另有開票所甚至現場決議乾脆簡稱只唱名「王妃」。影片與貼文曝光後迅速在社群引發熱議，大批網友笑翻留言「唸得超順不卡詞」、「這聲音好好聽，目前看到唸最順的」、「會唱到眼神死，真的辛苦選務人員了」、「這個投開票所的流程好標準」、「好鬧真荒謬，好喜歡這個選舉」。依中選會開票作業規定，唱票時須清晰唱出候選人姓名與號次，並由記票員複誦劃記；面對近年候選人改名吸睛、出現超長姓名，第一線選務人員的肺活量與口條也意外成為開票夜焦點。今日下午4時投票截止後，各投開票所隨即轉為開票所並進行公開唱票與計票。依中選會開票作業規定，唱票員須完整且清晰唱出候選人號次與姓名，並由記票員複誦確認。可以，開票作業全程公開，民眾可於投開票所指定觀眾席觀看與攝影，但不得干擾選務進行。