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▲沈伯洋晚間登台。（圖／攝影中心）

▲面對選舉，民眾忍不住落淚。（圖／攝影中心）

▲吳思瑤登台時忍不住哭了。（圖／攝影中心）

▲沈伯洋在北平東路舉辦開票之夜，民眾表情凝重。（圖／攝影中心）





▲沈伯洋在北平東路舉辦開票之夜，民眾表情凝重。（圖／攝影中心）。





台北市長選舉全台矚目，九合一地方選舉今（28）日下午4時舉行開票，台北市長沈伯洋稍早承認敗選，「結果已經出來，我輸了！」他也打電話給蔣市長，恭喜對方連任；現場支持者則高喊「沈伯洋加油！」今晚投開票，沈伯洋競選總部從中午開始已聚集相當多支持者，支持者手搖旗幟、帶著飄帶等應援小物等待，不過從開票到現在，沈伯洋仍不敵對手蔣萬安，票數一路落後，現場氣氛凝重，不過，民眾仍不放棄希望，高喊「逆轉勝」，期待選情有所翻轉；晚間19時30分，沈伯洋票數逾51萬1，蔣萬安則是逾59萬。沈伯洋晚間7時35分在妻子曾心慧陪同下抵達北平東路。競選總幹事吳思瑤登台時忍不住落淚，「感謝小水滴陪伴」，呼籲大家要「相信民主、相信我們都熱愛的沈伯洋」，雖然這場選舉沒有勝利，但大家已經創造歷史；民進黨發言人吳崢也打氣說，大家一起陪沈伯洋一起走，相信會走到終點。接著，沈伯洋在北市議員候選人陪同下登台，他宣布「結果已經出爐，我輸了」，他也打電話給蔣市長，恭喜對方連任，希望大家跟他一起祝福蔣萬安，這幾個星期，蔣市長團隊也走了一段很遠的路。台北市市長本屆一共有6位候選人角逐，分別是1號台灣麻將最大黨郭璽、2號無黨林志成、3號民主進步黨沈伯洋、4號臺灣雙語無法黨蕭文乾、5號中國國民黨蔣萬安與6號共和黨唐新民。沈伯洋稍早在北平東路宣布敗選，市長蔣萬安成功連任。