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2026九合一大選今（28）日下午4點開始開票，桃園市第一選舉區（桃園區）選務人員迎來一大考驗，因為12號無黨籍市議員候選人「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」的名字足足有16個字，每開出一張她的選票，就得花上3秒才能唸完，讓負責開票的阿姨們集體崩潰，忍不住請求：「我們可不可以直接改叫12號王妃？」現場民眾也爽快答應，這段開票插曲隨即在Threads上引發熱議。由於王妃的名字長達16個字，選前就有不少人好奇選務人員究竟要怎麼唱票，今天下午4點開票後，桃園市第一選舉區某投開票所果然上演爆笑插曲，光是唸完一次「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」就得花上3秒，開了一段時間後，阿姨們集體崩潰，忍不住詢問：「我們可不可以直接改叫12號王妃？」在場民眾立刻點頭同意，這段畫面被PO上Threads後，也讓大批網友笑翻。其實「王妃天崩開局怎麼唱票？」這幾天就引起許多人好奇，「這不會開到半夜嗎？」、「選務人員真的會崩潰」、「會成全國開票最慢的地方」，於是一名曾當過選務人員的人出面解答，表示確實都要唸出號碼加上全名，強調這是唱票的規定，並舉例4年前改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」參選的顏翎熹，當時的選務人員也是每張選票都要完整16字全部念出，並在之後坦承唱票的時候，很容易會造成舌頭打結，不過這也成為他們開票最難忘的事情之一。「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」究竟是誰？她本姓王，過去以網紅「Angela寶7」的身分活動，曾是JKF女郎，還拿下第四屆JKF百大女郎第7名，本業則是寵物美容師，也經營寵物相關事業。今年9月在網紅「小商人」的推動下改名，甚至穿著一身古裝前往桃園市選委會登記參選，她曾解釋，改名的用意是象徵自己「穿越回來糾正世襲」，而名字最後3個字「佀廣洋」，正好就是同選區另一名市議員候選人的姓名。