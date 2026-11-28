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今（28）是九合一投票開票日，各地選情備受關注，前高雄市議員陳致中稍早在社群平台 Threads 發文，分享自己在家陪伴父母一起觀看開票轉播的溫馨合照，短短時間內便吸引超過9千名網友按讚朝聖。然而，不少眼尖網友把照片放大後，卻發現後方的前總統陳水扁正低頭專注滑手機，意外成為討論焦點。陳致中在個人Threads帳號貼出一張客廳自拍照，並簡短寫下「跟爸媽一起看開票」還附上一顆台灣圖示。從畫面中可以看到，身穿深色上衣的陳致中站在鏡頭前露出燦爛笑容，伸出手指指向後方正在播放開票數據的電視螢幕。客廳另一側，前第一夫人吳淑珍坐在輪椅上，背對鏡頭專心盯著電視畫面關注最新選情；而一旁的陳水扁則身穿淺藍色長袖襯衫坐在沙發上，客廳氛圍顯得相當輕鬆自在。貼文曝光後，隨即引來大批網友留言互動，除了替一家人加油打氣外，更多人把焦點放在沙發上的陳水扁身上，由於近期陳水扁頻繁在 Threads 上發文、與網友互動，被不少人封為「最潮前總統」，這次被拍到在開票時刻仍低頭滑手機，讓網友忍不住笑稱：「阿扁總統是不是又在玩脆了？」、「看開票不忘海巡」、「阿扁：等一下，我先發篇文」。