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花蓮縣「三咖督」部分結果出爐！票數位居第三名的花蓮縣長無黨籍候選人魏嘉賢自行宣布敗選。花蓮縣長國民黨候選人游淑貞與花蓮縣長無黨籍候選人張峻，目前雙方票數仍相當接近，尚未分出勝負。魏嘉賢直播表示，感謝這麼多支持者一路來的努力，也要祝福未來當選花蓮縣長候選人可以納入，希望花蓮大步向前，人生難免有失敗，失敗後再出發才是人生最重要的事情，希望可以為花蓮再努力。而先前被視為票倉的花蓮市也沒有開出亮眼成績，可能在政黨對決的部分有影響到，認為在沒有政黨奧援下有這樣成績已經非常感謝支持者，還是會選後檢討問題出在哪裡。至於未來規劃，他說會先忙完父親的身後事，後續再來思考未來方向，可能會把基金會做好。