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▲蔡尚樺公開身分證證件照，清秀美貌引起粉絲熱烈討論。（圖／蔡尚樺臉書）

九合一大選今（28）日投票，金鐘主持人蔡尚樺稍早在粉專發文，透露即使有過很多次投票經驗，蓋章時依然緊張又謹慎，隨文附上拿著身分證的自拍照，罕見公開證件大頭照，臉蛋清秀又美麗，網友大讚：「ID照跟本人一樣美！」蔡尚樺表示，感謝上天給了投票日一個風和日麗的完美天氣，「不知道有沒有人跟我一樣，明明已經投過好幾次票，但進去蓋章的時候還是有點微微緊張～每一下都蓋的小心又謹慎，把墨水都吹乾了，才輕輕對折，慎重的完成每一個步驟。」此外，蔡尚樺有感而發表示，「手中的選票很輕，承載的卻是對未來沉甸甸的期待。民主最珍貴的地方，不是擁有相同的答案，而是都有選擇自己答案的權利。願選擇之後，仍有理解；不同之中，仍有善意。因為我們都深愛著同一片土地。」蔡尚樺隨文附上一張手拿身分證的自拍照，可見上頭的證件照，她梳著旁分黑長直髮，一雙銅鈴大眼睛炯炯有神，配上高挺鼻樑和甜美微笑，出眾五官讓人難以忽視。貼文一發出，好友黃豪平留言「妳跟身分證長得一樣」，蔡尚樺幽默回覆「你為什麼跟蔡阿嘎還有海產長一樣」，網友也大誇：「身分證跟本人都很漂亮」、「哇啊…身份證照片真年輕耶！18歲小姑娘」、「身分證的照片好可愛！」有人則發現蔡尚樺是本名而非藝名，引起一波熱議。