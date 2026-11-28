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▲台中市長候選人江啟臣競總旁的開票所稀稀落落。（圖／記者顏幸如攝，2026.11.28）

2026九合一大選今（28）日下午4時準時開票，台中市長戰況陷入激烈纏鬥，開票首個小時以來，國民黨候選人江啟臣始終落後民進黨對手何欣純約5%；截至下午5時，全市已開出超過50萬票，何欣純微幅領先2萬票左右。值得關注的是，兩陣營開票現場氣氛呈現「冰火兩重天」，江啟臣的開票會場支持者稀稀落落，大多沉默不語，與何欣純競選總部的熱鬧沸騰形成強烈對比。何欣純競選總部從下午3時左右便陸續湧入大批支持者，眾人掩不住緊張心情，不時以「洋流」為共通話題，熱絡聊起這段選戰期間的感動點滴。下午4時許，各地選票陸續開出，何欣純穩定保持微幅領先，現場支持者情緒瞬間沸騰，不僅總部準備的200張椅子很快坐滿，群眾嗨得坐不住，不斷在現場走來走去，更自發性高喊口號「台中的市長何欣純」、還送暖喊「沈伯洋加油」，氣氛相當高昂。反觀江啟臣的開票會場，由於設在競選總部附近的停車場，重要幹部此時都留在總部內緊盯最新戰況，導致戶外開票場顯得冷清許多，現場群眾不到20人，支持者個個眉頭深鎖，沉默地緊盯著開票螢幕上逐漸拉開的差距，期盼後續開票能有翻轉的可能。