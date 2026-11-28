我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園市長選戰結果逐漸明朗，尋求連任的國民黨籍桃園市長張善政開票一路保持領先，截至晚間8時，得票數已突破60萬票，大幅超越民進黨候選人黃世杰的47萬票，不僅成功守住市長寶座，更超越自己2022年首度當選時的55.7萬票，寫下更亮眼的得票成績。張善政稍早自行宣布當選，感謝桃園市民再給他4年服務機會，並強調當選不只是個人榮耀，更是沉甸甸的責任。勝選後，他也向中央政府提出請託，盼加速推動桃園捷運綠線、可負擔住宅及龍科三期等重大建設，強調「選舉有藍綠，但是建設沒有藍綠」，希望府中央、地方攜手合作。張善政在晚間8時許發表談話，他表示這次選舉跟議長邱奕勝聯袂合作，不只是桃園有史以來第一次，更是全台灣的首例，這象徵過去4年府會合作無間，也象徵未來4年，府會還是會繼續深度的合作，一起來推動市政。接著，張善政向所有桃園市民深深一鞠躬，並感謝大家再給他一個機會能夠繼續服務，每一張選票都代表3個意義，第一、對他個人的肯定；第二、對過去4年在台上市政團隊的肯定；第三、代表的是對桃園未來4年的期待。所以今天的當選，不只是個人的榮耀，更是一份沉甸甸的責任。張善政感謝市政團隊，在過去4年雖面對很多挑戰，但是一一克服，逐步兌現了對市民的承諾，但在選戰期間也受到很多打壓、委屈，他也對各位深深地感到抱歉；不過，市民已經用選票肯定了市政團隊過去4年的政績，也用選票告訴團隊，期待未來4年能夠繼續努力做得更好，儘管在張善政請假投入選舉期間，市政團隊也堅守崗位，沒有讓桃園建設停歇，服務也沒有打折，對此他向所有市政團隊的同仁說一聲：「謝謝你們，你們辛苦了。」張善政也感謝競選團隊每一位夥伴，還有站在身邊的太太，以及在美國的兒子，他們一路支援和陪伴的力量；同時，張善政也向競選對手黃世杰致謝，儘管這場選舉有不同的戰線、不同的理念，還有很多議題上的交鋒，但是民主政治的可貴，就在於透過不同的聲音讓市民、城市有機會反思及進步，而選舉期間也收到很多建議，不管來自何方，都可以作為未來市政改進的參考。張善政也想趁這個機會，跟行政院中央政府提出一份誠懇的請託，他提到，選舉有藍綠，但是建設沒有藍綠；政法有競爭，但是市民的幸福是共同的責任，桃園有好幾項建設與政策正在非常關鍵的階段，需要中央和地方攜手合作才能完成，首先，桃園綠線的捷運，即將迎來非常重要的測試，期待在中央的協助之下，能夠順利完成所有的程序，朝年底通車的目標共同努力；還有桃園的可負擔住宅，自治條例在5月份就已經送進行政院，如果中央能夠早日核定相關程序，桃園的年輕人更有機會早一天看到在桃園安居的希望。張善政進一步提到台灣高科技發展的龍科三期計畫，也期待中央加速合作，讓桃園的產業發展能夠更上一層樓，而這些都不是專屬於一個政黨的建設，也不是專屬於他個人的政績，而是桃園市民共同的期待，只要是對桃園好、對台灣好的事情，他一定會以最大的誠意和中央攜手合作，讓市民真正感受到桃園的進步。最後，他也強調：「一個城市的成功，不是今天選舉，我個人贏了多少票，而是我們市民的生活過得有多好；今天不是我一個人的勝利，是桃園向前邁進了一個新的起點，明天我們會繼續打拼，謝謝桃園的市民朋友！」