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▲「乳癌全人照護專題論壇」由台灣年輕病友協會創會理事長潘怡伶Mina擔任引言主持，邀請四位專家同台深度交流。（圖／記者陳美嘉翻攝）

為響應乳癌全人照護與女性健康促進理念，「薇漫物理治療所（Women-iCare）高雄十全分院」今（28）日舉行開幕典禮與啟航儀式。開幕典禮同步舉辦「乳癌全人照護專題論壇」，由長期關注年輕癌友權益的台灣年輕病友協會創會理事長潘怡伶（Mina）擔任主持人，邀請前高醫院長侯明鋒、中亞聯大醫療體系乳房醫學中心副院長劉良智、朗齊生物醫學總經理陳丘紘及大樹醫藥董事長鄭明龍進行深度跨界對談。「乳癌全人照護專題論壇」四位專家分別從臨床全人照護體系、乳癌術後功能恢復重要性、三陰性乳癌創新藥物研發，以及社區健康照護資源連結等四大面向切入，為病友勾勒出從醫院到社區的完整支持網絡。與會專家在論壇中指出，乳癌術後照護涉及多面向需求，除定期醫療追蹤外，也應關注肩關節活動、肌力及日常動作功能等議題。病友可依個人手術方式、治療階段與身體狀況，與醫療團隊討論適合的後續照護及復健安排，並建立正確的自我照護觀念。開幕典禮由薇漫物理治療所營運長徐明慶、執行長魏宗德教授共同主持並親自接待各界貴賓。此次活動結合開幕儀式與專題論壇，透過跨領域交流，探討女性健康及乳癌術後照護議題。