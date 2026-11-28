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九合一大選於今（28）日早上8點至下午4點開放投票，許多不住在戶籍地的網紅、名人，紛紛買機票、車票回家，只為了將選票投給自己心儀的候選人，而網紅黃大謙不只是去投票，他還回到家鄉花蓮當選務人員，超標準朗讀唱票畫面公開。一名網友在Threads發文，透露自己人生第一次監票，沒想到就遇到網紅黃大謙當選務人員，「大家真的要給他100萬個誇誇！」只見影片中，黃大謙身著白色上衣，加上灰色棉褲、戴著黑色口罩相當低調，不過複誦票數登記的姿勢可以說是相當標準，一點也沒有公眾人物的架子。事實上，這並不是黃大謙第一次當選務人員，他2年前就曾公開自己擔任選務人員的經驗，當天工時約11小時，工作會由「主任委員」做分發，一整天都需要提醒民眾不要走錯出口、票不要拿錯、不要投錯票，因為現場會有許多人不懂流程，可以說是相當心累。想不到時隔兩年，黃大謙再次回歸選務人員行列，影片曝光後吸引大批網友狂讚，「不只沒出國還當選務！」、「昨天才看到他兩年前發的選務人員心得的影片」、「他是少見真的捲起袖子下去做的人欸」、「這個唱票步驟跟動作才是標準的，剛看其他一些大嬸跟學生都沒有照標準。」