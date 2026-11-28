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2026九合一地方選舉今（28）晚陸續開票中，其中新北市、台中市的藍綠票數緊咬，新北市由國民黨候選人李四川小幅領先，台中市則由民進黨候選人何欣純一路領先。對此，資深媒體人羅友志指出，新北市、台中市的開票情況出乎意料，兩地分別是「下次要選總統」及「上次選過總統」的本命區，更直言「國民黨2028絕對沒有樂觀的本錢！」羅友志約在今17時左右發文表示，台北市長選戰應該已經沒有懸念，蔣萬安比較穩。至於台中市長選戰，他則直言，上次看到國民黨候選人開票有這麼糾纏不清的情況，只有林佳龍那次。新北市長選戰方面，羅友志指出，國民黨候選人李四川幾乎一路領先，但領先票數都沒有超過1萬票，這也是新北選舉少見的情況。他更直呼「這兩區實在太意外！」羅友志認為，台中市、新北市分別是「下次要選總統」跟「上次選過總統」的本命區，並直言「國民黨2028絕對沒有樂觀的本錢！」