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▲民進黨高雄市長候選人賴瑞隆競選總部湧入支持者，紛紛高喊「高雄的市長 賴瑞隆」氣氛熱絡。（圖／記者林莞茜攝）

2026九合一大選投票於今（28）日下午4時正式結束，高雄市長戰況激烈，截至17時35分，賴瑞隆獲票數來到35萬票，領先國民黨高雄市長候選人柯志恩的30萬票，晚會在高雄市觀光局長高閔琳和高雄市議員簡煥宗開場下熱烈展開。高閔琳一上台，便從陳其邁6年前投入高雄市長補選談起，肯定陳其邁帶領市府團隊多年來的施政成果，並將市政延續作為重要訴求，讓高雄持續向前。高閔琳說，這6年陳其邁帶領市府團隊一年一年努力，希望把高雄做得更好，並以「五星市長」、「五星政績」肯定陳其邁的執政表現，呼籲現場民眾給予市長鼓勵與肯定；高閔琳進一步表示，高雄民主與市政發展得來不易，需要對的人走對的路，希望五星市長累積的政績能夠順利延續，並呼籲選出賴瑞隆。隨後她也帶領現場支持者連續三度高喊「我們的市長，賴瑞隆」，現場喊聲響亮，展現支持者的熱情。高雄市議員簡煥宗上台後，和現場支持者一起替台北市長候選人沈伯洋集氣加油，也針對高雄選情喊話，表示希望大家願意承擔錯誤，讓高雄重新開始，並喊出「高雄重開機」，為高雄未來發展提出重新出發的訴求，簡煥宗更向現場支持者喊話「我們繼續走，一起走，我們一定會贏！」