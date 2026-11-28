2026九合一選舉今（28）日下午4時正式開票，雙北市長選戰備受關注，台北市長候選人沈伯洋、蔣萬安，以及新北市長候選人蘇巧慧、李四川的得票數陸續出爐。除了緊盯即時票數，競選總部現場狀況也擠進不少支持民眾，預計稍晚候選人也會到場，《NOWNEWS今日新聞》整理雙北4名市長候選人的開票之夜YouTube直播網址，拿起手機就能直擊現場，掌握最新選情。
台北市長開票之夜！沈伯洋、蔣萬安直播
民進黨台北市長候選人沈伯洋在北平東路競選總部前搭設舞台，舉辦開票之夜活動；國民黨台北市長候選人蔣萬安則取消原訂於台北市政府前舉辦的實體開票之夜，改在競選總部等待開票結果。
新北市長開票之夜！蘇巧慧、李四川直播
新北市長民進黨候選人蘇巧慧下午4時在板橋第二運動場舉辦開票之夜，國民黨候選人李四川則在競選辦公室等待開票結果，兩人的競選總部皆有提供現場直播，無法到場的民眾也能透過YouTube同步觀看。
2026九合一選舉即時開票結果哪裡看？
除了觀看競選總部直播，想知道自己支持的候選人目前拿下多少票，也可直接進入中選會官方開票網站，選擇縣市及選舉類別，就能查詢縣市長、縣市議員等候選人的得票情況。由於各家電視台計票速度不同，票數可能出現落差，最終得票數及當選名單仍以中選會正式公告為準。
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民進黨台北市長候選人沈伯洋在北平東路競選總部前搭設舞台，舉辦開票之夜活動；國民黨台北市長候選人蔣萬安則取消原訂於台北市政府前舉辦的實體開票之夜，改在競選總部等待開票結果。
新北市長民進黨候選人蘇巧慧下午4時在板橋第二運動場舉辦開票之夜，國民黨候選人李四川則在競選辦公室等待開票結果，兩人的競選總部皆有提供現場直播，無法到場的民眾也能透過YouTube同步觀看。
2026九合一選舉即時開票結果哪裡看？
除了觀看競選總部直播，想知道自己支持的候選人目前拿下多少票，也可直接進入中選會官方開票網站，選擇縣市及選舉類別，就能查詢縣市長、縣市議員等候選人的得票情況。由於各家電視台計票速度不同，票數可能出現落差，最終得票數及當選名單仍以中選會正式公告為準。
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