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▲嘉義市議員候選人柯莉絲汀（左圖）穿V字上衣小露事業線，顏翎熹放送「黑絲玉腿」和絕對領域。（圖／顏翎熹、柯莉絲汀臉書）

九合一大選今（28）日開票，嘉義市第一選舉區（東區）議員的「網美之爭」備受關注，尋求連任的顏翎熹（Molly）投完票分享穿搭照，黑絲長襪美腿還放送「絕對領域」，首度參選的柯莉絲汀（Kristy）則放上穿低胸上衣巧露事業線的照片，吐露「無愧於心，靜候結果」的心情。今天下午1點多，顏翎熹發文寫下：「我已經投完票了！你打算幾點去投票？提醒大家公投票不要忘記領喔！」隨文附上一張攬鏡自拍的照片，可見她穿一件灰色雙排扣大衣，走「下衣失蹤」的風格，露出一雙套上黑色絲襪的鉛筆腿，十分賞心悅目。至於對手柯莉絲汀也不遑多讓，她分享一張正在吃火鍋的照片，V字綁帶上衣托出傲人上圍和黑影深溝，配上鎖骨線條和甜美笑容，也讓人目光難以忽視，對於今天的心情，柯莉絲汀表示：「莉拚到底！無愧於心，靜候結果。」見到雙網美市議員候選人投票日也不忘放送福利，網友紛紛表示：「柯莉絲汀誠意滿滿」、「這身材誰受的了」、「都投好了～Molly凍蒜」、「美女議座高票連任！」