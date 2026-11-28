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新北市長候選人蘇巧慧於晚間8時許，於板橋第二體育場進行「開票之夜晚會」，支持者也在下午4時許陸續湧入會場，雖在開票初期小幅落後對手李四川，但仍持續咬住緊追，現場螢幕秀出開票結果顯示蘇巧慧已突破50萬票，引起現場支持者一陣歡呼。蘇巧慧昨日於板橋第二體育場進行選前之夜，今日在同樣地點舉辦開票之夜，於下午4時開放支持者進場，而從開票初期蘇巧慧票數皆落後對手李四川，但差距並未拉開持續緊咬。在下午5時許蘇巧慧電視轉播已突破50萬票，引起讓現場支持者一陣歡呼，同樣也期盼能為台北的沈伯洋加油打氣。