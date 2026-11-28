新北市長候選人蘇巧慧於晚間8時許，於板橋第二體育場進行「開票之夜晚會」，支持者也在下午4時許陸續湧入會場，雖在開票初期小幅落後對手李四川，但仍持續咬住緊追，現場螢幕秀出開票結果顯示蘇巧慧已突破50萬票，引起現場支持者一陣歡呼。 我是廣告 請繼續往下閱讀 蘇巧慧昨日於板橋第二體育場進行選前之夜，今日在同樣地點舉辦開票之夜，於下午4時開放支持者進場，而從開票初期蘇巧慧票數皆落後對手李四川，但差距並未拉開持續緊咬。 在下午5時許蘇巧慧電視轉播已突破50萬票，引起讓現場支持者一陣歡呼，同樣也期盼能為台北的沈伯洋加油打氣。 更多「六都市長選情」相關新聞。 相關新聞 蘇巧慧陪投票！蕭美琴坦言：心情期待又緊張 做2事療癒心情一早8點投票！蘇巧慧見民眾排隊喊「感動」：一起開心等最後結果驚喊台中、新北開票超意外 媒體人示警：國民黨2028沒樂觀本錢快訊／台中「章魚里」開票結果出爐！何欣純僅2票險勝江啟臣 陳威叡編輯記者從業邁入第15年，師大圖傳研究所碩士，2011年於《蘋果日報》展開記者生涯，曾經歷社會、專題、新北市政與政治線，2022年來到《NOWNEWS今日新聞》政治中心，在同樣的高度編採自由環境，負責黨政新聞，主跑立法院、行...作品集 蘇巧慧李四川沈伯洋開票板橋第二體育場