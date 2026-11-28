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日本女歌手LiSA因演唱熱門動畫《鬼滅之刃》系列主題曲爆紅，但在2021年遭到老公鈴木達央背叛，他在她工作繁忙的時候，把小三帶回家發生關係，不倫行為讓LiSA崩潰，但最後還是選擇原諒。如今事隔5年，他們的婚姻確定結束，LiSA今（28）日在IG證實：「我已經離婚了。」並說這是在彼此尊重、互相體諒的情況下共同做出的決定，至於孩子撫養權，他們決定互相合作、用心陪伴孩子成長。LiSA發文表示：「致一直以來支持我的各位：雖然是私事，但在此向大家報告，我已經離婚了。這是我們在彼此尊重、互相體諒的情況下，經過多次溝通後，共同做出的決定。在過去相處的日子裡，我由衷感謝他為家庭所付出的一切，也深深感謝一路以來溫暖支持著我們夫妻倆的所有人。今後，我們仍會互相合作，肩負起為人父母的責任，用心陪伴孩子成長。而我也會繼續珍惜屬於LiSA的個人特色，全力投入演藝活動。今後也請大家多多關照。」LiSA與鈴木達央於2020年結婚，婚後育有一子，但這段婚姻早在2021年就出現裂痕，當時兩人才新婚一年半，LiSA因演唱熱門動畫《鬼滅之刃》系列主題曲爆紅，工作行程越來越繁忙，鈴木達央卻在此時外遇，不僅與20多歲的女粉絲在東京飯店發生關係，甚至趁LiSA外出工作時將小三帶回家。突如其來的背叛讓LiSA身心俱疲，並取消原定的演唱會，暫停工作休養，最終仍選擇原諒老公，沒想到事隔5年，兩人的婚姻還是走向終點。當時《女性SEVEN》也指出，鈴木達央爆出偷吃新聞後曾試圖自殺未果，當時情況一度危急，必須靠呼吸器才能維生，據悉住院長達2週。鈴木達央曾替《灌籃少年》石井努、《天降之物》守形英四郎、《Free!》橘真琴、遊戲配音作品有《Final Fantasy XV》諾克堤斯、《聖火降魔錄 英雄雲集》阿爾馮斯等配音，是日本知名的聲優之一。